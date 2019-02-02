【豬年2019】培訓子女成未來工程師　由DIY走馬燈開始？

農曆新年將至，除了辦年貨、封利市外，原來透過傳統喜慶裝飾，亦可學習到STEM智慧，甚至培訓子女成未來工程師。 香港理工大學助理教授蔡詩贊指，不少家長會覺得，學習製作走馬燈等裝飾，是培訓子女做技工，但他表示：「如果想子女做工程師，也要學這些基本的東西！」

青衣城設STEM工作坊，教小朋友創作新式走馬燈。（鄧穎琳攝）

走馬燈是中國傳統節日的經典燈飾，在旋轉的燈光背後，有多少人明白其運作原理？香港理工大學助理教授蔡詩贊指，傳統走馬燈依賴蠟燭所產生的上升氣流，推動內膽旋轉；然而，易有「失火」的危險，故近年幾乎絕跡在平常人家中。

蔡詩贊設計出含有STEM元素的走馬燈，改以電力摩打推動走馬燈旋轉；製作時不但須親自接駁電線，了解電力如何流通；製作走馬燈的外形時，亦可認識到立體圖形的構造。

本港資源豐足 兒童甚少參與製作物件過程

為走馬燈加入STEM元素，亦有助配合教育發展，惟蔡詩贊直言，教育系統中著重考試，甚少有實踐部分，即使每日生活均會接觸到科技，但香港社會資源豐足，物件隨身可得，小朋友甚少參與物件的製造過程，自然對機械的組裝、運作原理亦不清楚；加上不少家長及學生為求「安穩」升大學，學生嘗試的機會不多。

這是我們香港教育系統的失敗，我們教育系統是教大家考試，只要聽話、跟著試題，便會考得好，考得好就可以升到（大學），大家從來都不鼓勵學生試新事物......漸漸他們長大，亦不會敢於嘗試。 香港理工大學助理教授蔡詩贊

家長心態以為勞作是「做技工」

正因家長的心態，以致日常製作小飾物、勞作時，「很多時家長會覺得，學這些是培訓子女做技工」但蔡指，如果想子女做工程師，「也要學這些基本的東西」。蔡詩贊建議，若家長希望培訓出對創科有興趣的子女，應讓子女由簡單學起。

然而，加入STEM元素，變成了電動的走馬燈，危險性會否提高？蔡詩贊解釋，將電源接駁到一般為手機充電的流動充電器，電流細、人類是不會觸電，他強調：「更不會有『電死』的風險！」

青衣城與香港理工大學助理教授蔡詩贊合作，設STEM工作坊，讓小朋友在製作走馬燈的過程中，學習走馬燈運作原理、基本電源接駁方法等；市民，亦可在此連結下載由青衣城提供的走馬燈圖樣，並預備紙張、紙皮，再到購入小型電力摩打、LED燈等材料，與子女協力創作走馬燈。​