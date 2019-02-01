23歲單親母虐半歲兒後　交保母外婆照顧　認令子骨折及多處傷候判

23歲單親母聲稱不懂照顧孩子，令當時年僅歲半的兒子多處損傷，仍沒有理會，並交男童外婆照顧，外婆覺孩子不妥，單親母下帶兒子看醫生，才發現男嬰骨折兼雙眼結膜出血，左前臂需打石膏，右腿需上夾板。醫生認為傷勢人為做成，單親母仍稱不同意外做成。她今（1日）在東區法院承認虐兒，裁判官把案押後至2月26日判刑，以候被告的感化報告。

23歲姓李女被告在東區法院承認虐兒。(資料圖片)

23歲女被告姓李，現職建築公司文員，承認一項對所看管兒童或少年人忽略罪。控罪指，被告於2017年4月至6月期間在西環寓所對男童X疏忽，使其受到不必要的傷害。

保母先發現男嬰多瘀傷

案情指，男童生父在被告懷孕初期離開，被告在2017年2月與男童X及前男友在西環居住。同年4月，被告將X交由保母照顧，保母發現其心口、額頭、背部及雙腳都有瘀傷，高舉左手有困難，曾要求被告帶他看醫生，但被告未有做到。保母在17日仍未見被告接回X，於5月3日報警，被告於7日接回X。

男嬰骨折需打石膏

直到6月15日，男童X的外婆發現X手腳腫脹、面部損傷，被告終帶X看醫生。醫生發現X骨折及腫脹，左前臂需打石膏、右腿需上夾板、雙眼結膜出血、全身均有瘀傷。

專家指男嬰疑遭搣打搖晃

被告於6月16日被捕，其後她在警誡下表示，X傷勢由不同意外造成，指自己首次照顧兒童，不懂處理傷勢，因此沒有帶X看醫生。

病理專家指，男童傷勢是遭人用力搣打、搖晃及拖行造成，被告亦未能合理解釋，因此認為是事件屬虐兒。

被告求情稱現每周往探兒

辯方求情指，被告當時任職金融經紀，無暇照顧兒子，亦是第一次照顧，承認有所疏忽。辯方呈上被告撰寫的求情信，又表示逢星期六日在母親陪同下會探望兒子。她又表示為現年3歲的兒子選擇位於西貢的幼稚園，因被告母親居住該區，由她協助照顧兒子。

被告獲准保釋，案件押至2月26日判刑，以索取感化報告。

案件編號：ESCC2960/2018