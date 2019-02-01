警察學院爆食物中毒　25警員食咖哩薯仔炆排骨拼魚腐飯後腹瀉

衞生防護中心今（1日）公布香港警察學院懷疑食物中毒個案，25名男子於1月29日在學院內午膳後，約8至23小時後出現腹痛和腹瀉等病徵，而他們均曾於學堂內曾食咖哩薯仔炆排骨拼魚腐飯，2人曾經求醫，無需入院，所有人情況穩定。 食環署回覆指，已派員到有關處所調查，該處所衞生情況尚可。食環署人員在該處所已抽取環境樣本及食物樣本作化驗。 警方確認不適的25人為警務人員。以他們年齡推算，相信是學警和學院教官等人員。

衞生防護中心發言人指，25名受影響人士中，2人曾經求醫，無需入院。所有受影響人士情況穩定。

發言人說：「署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。」食環署回覆指，接獲衞生防護中心通知有關事件後，隨即派員到有關處所調查。該處所衞生情況尚可。食環署人員在該處所已抽取環境樣本及食物樣本作化驗， 並向該處所負責人和員工提供衞生教育，及建議該處所暫停供應有關食品和進行徹底清潔消毒。食環署稱調查仍然繼續中。

警方：繼續監察承辦商質量水平和安全

警方確認事件中25名男子為學院警務人員，他們當日食用了同一承辦商所提供的午餐後，出現腹痛及腹瀉等病徵，警察學院已即時跟進該承辦商的服務，會繼續監察該承辦商所提供的膳食質量水平和安全情況。



過往不時有學警集體食物中毒

資料顯示，警察學院曾多次爆食物中毒，2008年7月一男九女在校內進食後，3至19小時後陸續出現腹瀉、嘔吐和肚痛等；2005年5月16名男女學警在警校飯堂吃過中式早餐後，相繼出現屙嘔及肚痛，他們懷疑吃下不潔叉燒包或糖水；2001年2月43名男女學警報稱進食飯堂的晚飯後肚痛、腹瀉，部分人更一晚腹瀉六次。