警員涉騙旅遊家居保18萬元　稱當差不能兼職　無錢買補品予父

警員涉嫌教唆一名當散工的老友，常訛稱旅遊失物，或家居有損失等，多次向保險公司索償，令6間保險公司損失若18萬元，警員並從中分取保金，兩人因而被控，案件今（1日）在東區法院提堂，警員承認控罪，求情稱因任警員而無法做兼職，但其父親又身體欠佳，故才訛騙保險公司並欲買補品給父補身。裁判官把案押後至4月再訊。

兩名被告：報稱警員的詹廣信（左）及，報稱當散工的曾憲楊，（右）。（馮家淇攝））

兩名被告：詹廣信，36歲，報稱警員；曾憲楊，29歲，報稱散工，兩人同被控2項串謀詐騙及4項企圖欺詐。詹另被控2項欺詐及3項企圖欺詐，曾另被控1項串謀詐騙及2項串謀虛報有人犯罪。詹承認全部１項罪名；曾則暫時毋須答辯，曾的案件押後至4月4日再訊，詹則於同月11日接受判刑。

詹會瓜分三分一保金

案情指，首詹廣信駐守大埔警署，詹自2014年年起，多次以他個人名義，或他與一名相識20年的好友，向保險公司作虛假索償，以賺取保險金，詹割破背包以製造失竊證據，亦會為好友填表及郵寄表格，好友有時只是負責簽署，詹會分取其三分一賠保金。

多次騙取旅遊或家居保險

詹教唆曾以不同理由詐騙保險公司的旅遊及家居保險。2017年1月20日，曾與其友人再次向中銀集團保險有限公司索償，並製造3萬元的提款記錄作證據。但因其友人的銀行戶口沒有足夠存款，詹向他轉帳6,000元使他能夠提款。友人後來又稱在深圳旅行時被盜去手機及名牌衣物損毀，以及在深水埗逛街時，背包被鎅爛被偷去財物等，要求賠償。

求情稱想買補品給父親

辯方求情時指，被告父親身體差，欲買補品給他，但金錢不足，警員工作亦不可做兼職，才會騙取保險金。辯方又指當警察是被告夢想，現因案件已被停職。

案件編號：ESCC0348/2019