【豬年2019】天文台調高初一氣溫預測至22度　中大河津櫻搶閘過年

尚有兩日就踏入豬年，市民將渡過一個和暖的農曆新年。根據天文台今日（3日）的「九天天氣預報」，年初一市區最高氣溫升至攝氏22度，較昨日預測高1度。另外，年三十晚當日，最高氣溫達24度，將為1969年以來最暖的年三十。

天文台料年初二早晚沿岸有霧，或影響觀賞煙花。（資料圖片）

香港天氣和暖，今日市區最高氣溫達攝氏25度，花卉亦提早開花，中文大學的河津櫻亦已見開花。

天文台預測，一股清勁的偏東氣流會在除夕夜抵達廣東沿岸，而一股潮濕的海洋氣流會在本周中後期持續影響華南沿岸，預料東北季侯風的補充會在下周初影響華南。明日（4日）是年三十晚，亦是「立春」，天文台預料最高氣溫達24度，與2018年一樣，是繼1969年以來最暖的年三十。

初一氣溫高達22度 初二晚有霧

大年初一（5日）的最高氣溫預測為22度，較昨日預測的高1度，當日短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨。年初二晚上有煙花滙演，但早晚沿岸有霧。有霧天氣持續至年初五，初六轉為大致多雲，初時有一兩陣微雨；初七「人日」則大致多雲，不過最高氣溫會跌穿20度，回落至19度，亦較昨日預測的低1度。

（天文台截圖）

本港罕見遇上萬里無雲的農曆新年，只有在1963年1月25日和最近的2016年2月8日，兩次皆受非常乾燥的冬季季候風影響，天文台觀測的日平均雲量均是0%。同時，香港的農曆新年亦甚少下雨，在過去的記錄，有約60年是沒有降雨，只有36年錄得0.1毫米或以上的雨量。天文台在1911年的農曆新年（1月30日）錄得最多雨，總雨量為15.8毫米。