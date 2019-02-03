東涌天水圍建新街市　團體憂規模不足　促政府盡快交代詳情

雖然《施政報告》早前提及於天水圍和東涌興建公眾街市，惟至今仍未有落實時間表。有團體進行調查，發現當區街市物價甚高。 不過，團體指出，雖然政府有意興建新街市，但現時兩區新街市規模不足，擔心未能滿足當區需要；當中天水圍新街市亦有機會於架空建造，於香港屬「史無前例」，有地區人士擔心造價及興建時間，促請政府盡快交代詳情及諮詢居民。

有團體進行調查，發現天水圍及東涌的街市物價甚高。（王潔恩攝）

史無前例架空建街市 憂成「大白象」工程

政府提出於天水圍西鐵站旁建街市，而區議會通過「道路上蓋」方案，即是將新街市架空在車站上方。

天水圍社區發展網絡組織幹事莫曉兒指出，架空建街市於香港屬「史無前例」，政府至今仍未能交代時間表及造價，擔心建造需時及收費昂貴，令街坊「空歡喜一場」。她又指，由於架空建造，考慮到承重問題，街市最多只能建兩層。不過，其中一層包括天台，變相街市實際只得一層。

天水圍社區發展陣線組織主任楊健濱指出，最終街市檔鋪不足100間，規模不足，街坊的選擇甚少。他又指，該選址只能滿足天水圍南面居民，強調南北居民都需要公眾街市，認為政府應盡快交待新街市詳情，同時於天水圍北面覓地建街市。

天水圍社區發展網絡組織幹事莫曉兒（右二）指出，架空建街市於香港屬「史無前例」。（王潔恩攝）

憂政府將新街市外判

另外，政府提出在東涌地鐵站旁建街市，將交通交匯處改建最高30層商廈，當中兩層設街市。改善東涌居民組成員阿傑指，擔心最終新街市將外判了第三方管理，又稱選項鄰近地鐵站，憂慮會加重當區交通負荷。

東涌社區發展陣線張延亦表示，擔心街市規模太少。他指出，東涌未來或有22萬人口 ，認為東涌東及地鐵站旁的新街市，須至少有300檔規模，並設熟食中心。