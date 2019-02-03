團體屯門「送走自由行」　籲內地旅客赴深圳購物

春節臨近，不少內地旅客趁假期來港購物，置辦年貨。屯門區更是不少內地旅客的購物熱點。新民主同盟成員、人口政策關注組召集人譚凱邦等約10人，今日（3日）在屯門市中心B3X巴士總站發起「送走自由行，下次不再來」行動，呼籲內地旅客不再來香港，改在深圳購物。 不過，現場巴士公司職員指，近日到屯門購物的內地旅客已比過去少，巴士總站亦未見等車排隊人龍。

新民主同盟成員、人口政策關注組召集人譚凱邦（右）在屯門市中心B3X巴士總站發起「送走自由行，下次不再來」行動。（侯彩琳攝）

參與行動人士包括人口政策關注組、屯門社區網絡成員等約10人。現場所見約十多名警員戒備。行動人士高呼「愛祖國，用國貨」，「巴士不是貨車，立即收緊自由行」，並要求城巴立即執行其公司附例中對行李大小的規限。參與行動人呼籲政府將「自由行封頂及設上限」，並建議將內地旅客簽證的「一周一行」，改為「半年一行」。

現場未見等候巴士人龍

就記者現場所見，B3X巴士站未有出現長人龍，巴士未有坐滿，亦有出現「車等人」的情況。而城巴今日亦有增 加B3M巴士班次分流，並安排工作人員舉指示牌呼籲乘客乘搭B3M前往深圳灣口岸，而城巴工作人員指，最近數日內地旅客較以往少。