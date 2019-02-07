日本食品下月起陸續加價　樽裝飲品杯麵雪糕都要加　加幅最多是…

到日本旅行，「食好西」是不少港人必做之事。不過，下月1日起當地各大食品及飲品製造商、品牌的產品陸續加價，包括大樽裝飲品、即食食品、乳製品、雪糕及調味料。當中伊藤園的飲品加價20日圓至50日圓 （約1.4港元至3.6港元）；日清的即食杯麵加幅由4%至8%不等 ；明治的牛乳製品及飲料，加幅則由1.4%至4.7%不等。 《香港01》整理出今次加風的主要製造商、品牌的價格調整幅度，及加價實施日期。

900毫升以上、及1.2公升以上的大樽裝飲品，普遍加價20日圓至 30日圓。（網頁圖片）

日本各大食品及飲品製造商、品牌早前陸續宣佈，因原材料成本及人工、運輸費用上漲，故將於下月起調整產品價格，範圍涵蓋大樽裝飲品、即食食品、乳製品、雪糕及調味料。而大型漁業企業大洋漁業（Maruha Nichiro）稱，因 「國產鯖魚格價上升」，其鯖魚罐頭需要加價。以下將盤點各種加價的產品（詳見附表）。

大樽裝飲品

900毫升以上、及1.2公升以上的大樽裝飲品，普遍加價20日圓至 30日圓（約1.4港元至2港元 ），部分加幅多於一成。其中朝日（asahi）、麒麟（Kirin Beverage）、三得利（Suntory）將於5月1日起調整價飲料價格， 而伊藤園（ITO EN）則於6月1日起加價 。

+ 4 + 3 + 2

即食食品

日清食品（Nissin）將於6月1日起調整杯麵等即食價格，加幅由4%至8%不等，包括港人熟悉的 「出前一丁」袋裝麵和杯麵、「日清麵職人」系列等。而東洋水產的冷凍食物，包括餃子、生麵，將於4月1日起加價2%至9%不等。

至於大洋漁業就有32種產品加價20日圓至60日圓不等（約1.43港元至4.3港元），於3月1日起。

+ 2

乳製品和雪糕

至於不少受港人歡迎的日本乳製品亦在加價之列。明治（Meiji）的乳製品加幅由1.5%至3.5%，給住宅送貨的產品則加價2.7%至4.6%，其他飲料就加價1.4%至4.5%，乳酸飲品加幅為2.3%至4.7%將於4月1日 起調整。森永製菓，固力果，赤城乳業，雪糕價錢普遍上漲10至50日圓（約0.7港元至3.6港元），並於3月1日起加價。

而日版哈根達斯（Häagen-Dazs）從6月1日起調整價格，其中杯裝雪糕加幅最多，逾一成，由765日圓（約55港元）加至850日圓（約61港元）。