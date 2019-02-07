【流感高峰】年初三公院服務需求已回升　3急症室輪候時間逾8小時

踏入豬年第三天，公立醫院服務需求已見回升，在今日(7日)初三早上11時，有3間醫院的急症室輪候時間均超過8小時，分別是聯合醫院、將軍澳醫院及威爾斯親王醫院，屯門醫院亦需輪候逾6小時。 另外，昨日年初二(6日)全日有5,696人次到急症室求診，較年初一大增1,487人次，而內科病床佔用率平均為95%，亦較年初一的88%增多，當中4間醫院仍然「爆棚」，聯合醫院佔用率更高達112%。

在今日初三早上11時，有3間醫院的急症室輪候時間均超過8小時，分別是聯合醫院、將軍澳醫院及威爾斯親王醫院。 （香港01圖片)

在今日早上11時，有3間醫院的急症室輪候時間均超過8小時，分別是聯合醫院、將軍澳醫院及威爾斯親王醫院；屯門醫院亦需輪候逾6小時；廣華需等候超過5小時，伊利沙伯醫院等候時間亦多於4小時。

醫院管理局公布昨日（6日）公立醫院服務使用數據，全日有5,696人次到急症室求診，較前一日的4,209人次大幅增加1,487人次，經急症室轉入內科病房有935人次，亦較前日的726人次增加209人次。

整體內科病床佔用率為95%，15間公立醫院中有4間仍然爆滿，分別是聯合醫院(112%)、 伊利沙伯醫院(108%)、明愛醫院(104%)及屯門醫院(101%)。而兒科佔用率平均為66%，較前日的56%多，當中東區醫院以78%排「榜首」，伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院就以77%緊隨其後。

另外，根據醫管局的高峰簡報，在1月29至2月4日，平均每日求診人次下降至5285人次，較前一周的5834人次下跌，亦低於非高峰時期數字。而公院加開病床亦減至1031張，當中有514張為短期病床，比以往的503張增多了11張，而臨時病床亦由前一周的905張減至517張。

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