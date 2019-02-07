嘉科疑再涉造假！　報道指工程報告無經獨立工程師審核　或涉冒簽

繼港珠澳大橋混凝土測試造假後，嘉科工程顧問有限公司再有工程報告疑造假。《蘋果日報》報道，嘉科承接土木工程拓展署及路政署的顧問合約，部分呈交予政府的報告疑未經獨立工程師審核後就簽署，疑涉冒簽。發展局回覆時，未有透露涉事公司名稱，但指事件可能涉及刑事成份，署方已向執法部門作出報告，現階段不宜評論。

嘉科工程早前被揭於港珠澳大橋的混凝土測試中造假，被政府罰禁投標一年。（資料圖片）

《蘋果日報》接獲消息，指嘉科承接土拓署批出的「長遠防治山泥傾瀉計劃」工程顧問合約，以及路政署批出的工程顧問合約。嘉科須就合約向政府提交工程報告，而報告須經一名獨立工程師審核並簽名作實。不過，部分工程報告實際上疑無經獨立工程師審核，惟最終提交時卻有獨立工程師的簽名，不排除簽名是偽冒。報告涵蓋斜坡岩土調查的結果、安全風險分析、加固措施及設計建議等等。《蘋果日報》又指，嘉科早於去年知悉事件，惟未有即時向政府通報。

《蘋果日報》向涉事的獨立工程師及嘉科查詢，前者稱「係有類似嘅情況」，但未有承認是冒險；嘉科就指承認正與土拓署就個別項目「認證過程」中發現的問題合作。

發展局：或涉刑事成份 已向執法部門報告

發展局回覆《香港01》查詢時，不點名指土拓署和路政署在去12月中分別接獲一間工程顧問公司通知，指其部分進行中的斜坡改善工程顧問合約於設計階段懷疑涉及違規事件。由於事件可能涉及刑事成份，署方已向執法部門作出報告，現階段不宜評論此個案。

當局指，已完成覆檢該顧問公司提交的所有相關斜坡設計報告，並確定設計符合標準，沒有構成公眾安全或斜坡安全問題。署方正根據現行工務工程顧問管理機制，審視是否須向有關顧問採取合適規管行動，若懷疑或發現該顧問公司嚴重行為不當或表現嚴重欠佳，會嚴肅處理及採取合適的規管或其他行動。

嘉科承接多項政府工程，但2017年遭揭發港珠澳大橋石屎壓力測試造假，發展局遂於當年6月宣布嘉科不准競投政府「建築及有關顧問公司遴選委員會」及「工程及有關顧問公司遴選委員會」轄下所有界別的建築及工程顧問合約，為期1年，至去年6月屆滿。