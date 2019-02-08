「花柳全」不滿獨囚被扣薪索償570元　官指要先討論獨囚是否合法

仍在石壁監獄服刑、綽號「花柳全」的甲級重犯何毓桓，聲稱去年洗澡返回工場時，遭職員推落樓梯，反被控襲擊職員。他指事後遭獄方無理拘禁30天，且周薪被大減逾半，遂入稟小額錢債審裁處申索應得薪酬。案件今（8日）作預審，惟暫委審裁官卻認為要先釐清單獨囚禁是否合法，還是應該循司法覆核處理，並著何先呈交書面陳述，將案押後至本月28日再處理。

申索人為何毓桓，被告人原為律政司司長。

何對須交書面陳辭無異議

暫委審裁官指，處理此申索前，須先釐清將何單獨囚禁是否合法。她續指，小額錢債審裁處並無司法管轄權處理對行政命令的挑戰。何須就此呈上書面陳述，而一向愛在庭上發言的何，今天亦「乖乖」答應，並沒有追問詳情。而原定於本月28日開審的審期，亦改為處理這項申請，裁判官要何先於本月22日遞交書面陳述，28日則會處理該法律爭議，及訟費問題。

聲稱遭職員從後推落樓梯

何在申索書指，他於去年6月10日中午12時洗澡後返回工場，被職員從後推跌滾落樓梯8至10級，被送往瑪麗醫院，但其後反被控以「襲擊職員」交予警方處理。至7月10日早上，才有警員向他宣讀拘捕令及錄口供。何認為獄方無理拘禁30日，有違法律精神及程序公義。何稱原本週薪為199.77元，改為單獨囚禁後被減至46及83元，現追討570元。

案件編號：SCTC029572/18