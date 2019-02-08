瑪麗醫院走犯案　內地商稱為病兒逃走　官斥非求情理由囚18月

瑪麗醫院去年發生走犯事件，警事後拘捕報一名內地商人，商人早前在東區法院認罪，並稱因幼子患重病才想到越押，惟裁判官今（8）判刑時指，被告的家人有病並不構成本案的求情理由，又指被告若想為為孩子的英雄，應樹立好榜樣，又指被告不尊重及破壞香港司法制度，希望被告好好反省，判被告即時入獄18個月。

被告李俐樺（又名李亮，圖左）聲稱從事生物醫學科技。（網上圖片）

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被告李俐樺，又名李亮，34歲，報稱商人，被控一項逃離合法羈留罪及抗拒警務人員罪。另外，李於2015年就行使虛假身份證明文件罪受審，卻棄保潛逃，被控行使虛假身份證明文件罪及沒有按照法庭的指定歸押罪。

被揭用假身份證後潛逃

案情指，被告在2015年6月8日由北京來港，同日抵達美國領事館，申請簽證時向領事館職員出示一張香港身份證。惟職員檢查發現身份證質素差劣，警方接報到場拘捕被告。

調查顯示該身分證沒有防偽特徵，是以噴墨打印機印刷。被告接受警誡時承認指控，同日獲准保釋。同年10月26日案件正在審訊階段，被告在午膳後棄保潛逃，裁判官逐發出拘捕令。

再被捕藉上廁所爬假天花逃走

直至去年11月14日，被告經機場再次入境時，遭警方以使用假身份證罪名拘捕。由於被告要求求診，警員翌日晚上押解他前往瑪麗醫院。期間被告要求如廁，又關上廁所門。兩名警員負責看管他，其中一警員發現被告失蹤，加上發現天花板損壞，懷疑被告爬假天花逃離醫院。被告當時身穿醫院病人服，沒有行李及電話。

酒店露台抽煙被發現

同月17日，被告遭警員發現正在灣仔萬麗海景酒店11樓平台吸煙。被告見狀立即逃走，期間與警員糾纏，弄傷一名警員，最終被制服。

辯方求情時指，被告幼子患有嬰兒點頭痙攣症及癲癇，但由於照顧責任重大，其朋友不能繼續照顧，被告盼能親自照顧。辯方又指被告誤以為透過中介公司申請香港身份證是合法。

官斥被告咎由自取

裁判官李紹豪判刑時指，被告父親及子女的健康問題早於他棄保潛逃及逃獄前出現，不應將其視為求情理由，且要為行為付上代價，亦是被告咎由自取。他續指，被告於2015年因兒子生病而未有返回法庭進行審訊，應經律師解釋，再由法庭決定是否更改保釋條件，而非棄保潛逃。

李指4項控罪嚴重，而且其行為是多番不尊重及破壞香港司法制度，希望被告好好反省，「如你想當孩子的英雄，應該做一個好榜樣」，判被告囚18個月。

案件編號：ESCC1798/15,2794/18