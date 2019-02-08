「彈珠機大王」再就股權告親子　要求對方把股份歸還

在日本有「彈珠機大王」之稱的岡田和生，和兒子就家族公司的股權爭議，引起連番訟訴。岡田和生早前再入稟高等法院控告兒子，指兒子是代他持有家庭公司的股份，要求對方歸還股份。

「彈珠機大王」岡田和生已不止一次就股權問題與兒子岡田知裕興訴。（視覺中國圖片）

原告為岡田和生，被告為他的兒子岡田知裕。

原告在入稟狀指，岡田控股有限公司持有日本上市公司Universal Entertainment Corporation的股份。自2010年，岡田控股有持Universal Entertainment Corporation的67.9%股份。

指兒手轉讓取得的股份無效

於2010年10月至2017年8月14日期間，原告、被告和原告的女兒岡田裕美持有岡田控股分別為46.3%、43.4%和9.78%股份。原告指被告在2017年8月14日指示和影響下，把岡田裕美手上的股份轉讓至被告。惟原告和岡田裕美均表明，是次轉讓不合法和無效。

原告又指，被告和岡田裕美持有相關股份，均未有向原告支付任何款項。原告強調，雖然把股份轉至被告名下，但原告仍控制該些股份，是該些股份的實質擁有人。

指兒子不當地除去他董事身份

原告更指，被告於2017年5月不當地除去原告在岡田控股的董事身份。而原告在Universal Entertainment Corporation的主席和董事身份也被免去。

原告於去年透過律師要求被告交還股份，但未獲回覆。原告現要求法庭頒令，原告為相關股份的實質擁有人，被告向原告交還股份，以及向原告賠償其損失。

案件編號：HCA196/2019