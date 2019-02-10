去年逾3.14億人次出入境　張建宗：口岸將漸轉型至更安全工作模式

根據入境處記錄，本港2018年總出入境人次逾3.14億，較2017年2.99億人次增加超過1500萬，上升 5.1%。訪港旅客出入境人次逾1.3億，較2017年的1.17億增加1300多萬，即增加11.4% 政務司司長張建宗指，隨着港珠澳大橋及廣深港高速鐵路(香港段)兩個陸路口岸開通，蓮塘／香園圍口岸預期本年內落成，邊境口岸的工作將會更重要及更多元化，逐漸轉型至更SMART工作模式。

張建宗指，於農曆新年三天假期期間，即2月5日至2月7日，約有303萬人次，當中包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港；較2018年同期，出入境香港的人次增加54萬，上升約22%。

其中港珠澳大橋在這三天假期有近40萬人次出入境；而廣深港高鐵香港段西九龍站則有近27萬人次出入境。兩項大型基建項目均是迎來通車後的首個農曆新年，出入境人次均創通車以來新高。

張建宗於大年初一，到訪落馬洲陸路邊境管制站探訪當值的入境事務處、香港海關、香港警務處和衞生署前線人員。(政務司司長網誌圖片)

根據入境處記錄，本港2018年總出入境人次逾3.14億，較2017年2.99億人次增加超過1500萬，上升 5.1%。訪港旅客出入境人次逾1.3億，較2017年的1.17億增加1300多萬，即增加11.4%。

因應社會瞬息萬變，發展迅速，入境處與時俱進，積極利用先進資訊科技，制定資訊系統策略，迅速回應市民對優質公共服務日益殷切的需求。

張建宗指，隨著港珠澳大橋及廣深港高速鐵路(香港段)兩個陸路口岸開通，蓮塘／香園圍口岸預期本年內落成，邊境口岸的工作將會更重要及更多元化，逐漸轉型至更SMART工作模式，即更安全（Secure）、可衡量（Measurable）、自動化（Automated）、風險管理為本（Risk Management-based）和科技主導（Technology-driven）。