林超英：氣候變化是「全球共孽」　建議少食巴西雞翼、少網購

全球暖化日益嚴重，香港今年的農曆新年天氣和暖，由大年初二起，溫度連續3天打破天文台自1884年以來的農曆新年最高溫紀錄。香港天文台前台長林超英出席商台節目《政好星期天》表示，香港仍然有冬天，本港在過去2個月有數天氣溫低於12度。 惟全球暖化「勢不可擋」，人人都不能避免，林超英直言問題應由全球的所有人口共同努力解決問題，要減慢全球暖化問題並不能只靠各國政府制定減排政策，而應由全球市民改變生活及消費模式，減少碳排放和製造廢物，其中建議港人少食巴西雞翼、少網購。

林超英建議香港市民應「食少啲巴西雞翼」和減少網上購物，以減少碳排放和製造不必要的包裝。（資料圖片）

本港於過去新年錄得最暖的年初一至年初三，林超英指本港過去數年的新年溫度都有上升趨勢，但香港仍然有冬天。林超英指全球氣候變化問題是「全球共孽」（Glocal Problem）的結果，他更直言即使人類從世界上消失，再沒有碳排放，地球的氣溫仍然會每年上升0.5度，難以達致《巴黎氣候協定》訂立的目標。

香港有購物天堂之稱，香港人購物亦是生活常事。惟林超英指當購物過後，市民若將物品扔掉的話，其實是於上游產生二氧化碳，亦在下游製造廢物垃圾。他呼籲市民在購物前應三思，即使購物亦應選購可重用及耐用的物品或衣服，不應只盲目追隨潮流。

本港於過去新年錄得最暖的年初一至年初三，由大年初二起，溫度連續3天打破天文台自1884年以來的農曆新年最高溫紀錄。（資料圖片）

減慢氣候變化 林超英建議少食巴西雞翼、少網購

雖然今年香港新年的溫度不斷「破記錄」，惟美國則受極地渦旋影響，不少地方出現嚴寒天氣，林指全球氣候變化問題不容忽視。林超英認為，全球市民應該由改變生活及消費模式做起，又建議香港市民應「食少啲巴西雞翼」和減少網上購物；他解釋由於食品及物品在運輸途中產生碳排放，而網上購物又會製造多餘的包裝，變相製造更多廢物，所以他鼓勵市民應到實體店購物，減少不必要的包裝。

他又透露，他與環境局局長黃錦星並非如外界指「唔用電器」，但兩人都是應用才會用，又會避免使用冷氣。他指，市民若能不使用冷氣，將能令家居的用電量減少七成半至八成。