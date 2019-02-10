【情人節】兔尾草成新寵　花價升一成　中年男買夠10束花送家人

本周四（14日）就是情人節，不少男士會送花表達愛意，但若有男士在當日買多過一紥花則容易惹人聯想。不過，有花店表示，送花對象已不限於愛侶，有熟客的家人共住同一幢大廈，會預訂近10紮花束送給太太、母親及外母等，此習慣已維持至少2年。 由於今年情人節與農曆新年相隔一段時間，亦有花店稱人手充足，預料比去年提供多3倍花束量，惟人工、運輸及原材料成本上漲，料情人節花價升一至兩成，普遍約逾千元一紥，但預料會有不少男士會情人節當天才會「最後衝刺」買花。

旺角花墟卉豐花業負責人梁嘉兒表示，韓國興起乾花花束，近年不少港人亦喜歡這類花束，而兔尾草亦備受追捧。（李慧妍攝）

情人節是情侶「瘋狂放閃」的日子，送花是不少男士的「指定動作」。旺角花墟卉豐花業負責人梁嘉兒表示，今年情人節未與新年假期「撞正」，人手充足下花價有所回落，比往年平約兩成，普遍花束售價1,000至1,500元。不過，因網上花店競爭激烈，導致花店預訂量比去年同期少約一成。

而大部分訂單要求送往寫字樓，並集中於早上9時至12時「送花」。梁嘉兒笑說：「都係想一返工就有花收，office難免有比較。」她說，亦有中年熟客因家人住同一幢大廈，近2年除了買花送給太太，還會貼心地送給媽媽、岳母及女性長輩，「差唔多送10紮咁多。」

日本香碗花近年大受歡迎，其花朵線條柔和，每束售價約2,000元。（李慧妍攝）

她又說，較多「爸爸級」買花送給老婆及母親，但年輕男士則只送花女朋友。若嫌情人節專屬的玫瑰花「大路」，梁嘉兒指，較偏門的兔尾草近期備受歡迎，曾有客人一口氣買一桶。有指兔尾草的花語是「在我面前不用強裝堅強」、「尊貴傑出」，相信收到此花的女士們，必定理解男伴的心意。

繽紛禮花店品牌經理吳綺菁就指，去年情人節「撞正」年廿九，令花束產量減少，但今年會增加3倍銷售量，指定花束款式約25款。由於通脹壓力，今年花價加幅約一成至兩成，普遍逾千元，並首次與餐廳合作「訂枱訂花一條龍服務」，提供折扣優惠吸客。

2000元一束日本香碗花受追捧

目前玫瑰花多來自肯雅及南美等地，她透露，近期多了客人關心來源地，「南美玫瑰最靚，又大朵又多顏色，最長可放7至10日。」她又指，日本的香碗花愈趨受歡迎，「花色給人新鮮感，花朵線條柔和。」每束售價約2,000元，較每束玫瑰花貴約兩成。至於最貴的99枝紅玫瑰，售價9,600元，暫未有人訂購。

情人節將至，不少男人會送花表達愛意。 （李慧妍攝）

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