何文田邨爆退伍軍人症　82歲長期女病患者中招　今年第3宗

衞生署衞生防護中心今（11日）公布，本港於本月3至9日期間，再錄得1宗社區感染的退伍軍人病個案。該名居於何文田邨逸文樓的82歲女病人，有長期病患，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。 截至本月9日止，今年共錄得3宗退伍軍人病個案，衞生防護中心提醒，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染者包括男士、50歲以上，以及吸煙、酗酒和免疫力弱人士等，則需時刻採取預防措施。

衞生署衞生防護中心公告，本月初再錄得社區感染的退伍軍人病個案，82歲女事主居於何文田邨逸文樓、有長期病患。(資料圖片)

衞生防護中心發言人表示，去年及前年分別錄得105宗及72宗退伍軍人病個案。退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

發言人續指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水貯存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。