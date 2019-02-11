恒大料收生續增長　校園不敷應用　研大老山隧道附近地建教學樓

香港恒生大學於去年正名後，今日(11日)首舉辦傳媒春茗，校長何順文預計收生人數會因正名效應而繼續上升，未來亦會招收更多內地生，但強調不會用畢所有限額。 何順文又透露，校方正與政府磋商，研究以大老山隧道管理公司外空地或停車場，改建為教學樓。

香港恒生大學校長何順文指，雖然中六生跌，惟正名效應仍可吸引學生。（杜潔心攝）

香港恒生大學於10月30日正式升格為大學後，今日首次以大學之名舉行傳媒春茗。

校長何順文教授表示，雖然今年的中六生較去年減少逾三千人，惟對恒大收生並無影響，去年的收生人數，更較前年即2017年上升50%。

何認為情況與院校正名大學有關，又指正名後相信學校亦吸引大灣區家長注意，未來會提升招收內地生學額。

他指，現時校內已取錄21名內地生，來年冀提升至約80名，他強調，因希望所有非本地生都有機會入住校內宿舍，故暫不會用畢限額取錄內地生。何順文指現時學校有1400名學生，若用畢限額，可取錄140-150名內地生。



因應學生增加，何順文指校內設施將不足應用，他透露，四個月前起，已去信政府磋商，冀在校園附近、大老山隧道管理公司對出的停車場地，又或餐廳上，增建教學樓，「唔係要咗佢幅地，只係有多少少地方，停車場或餐廳上蓋加建都得」。

除冀增建教學樓，香港恒生大學將於2019年9月開設5個新課程，包括有「神科」之稱的環球商業管理工商管理課程，何順文指收生分數會較一般課程高。