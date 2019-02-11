【終止模擬電視】港台4月起24小時廣播　梁家榮：加強數碼覆蓋

政府今下午公布，將於明年11月正式終止模擬電視廣播；梁家榮稱，距離終止的時間還很長，料影響不大。

港台今（11日）舉行新春團拜，多個電子傳媒公司出席。梁家榮在致辭時宣布，港台將於今年4月開始提供24小時服務。

廣播處長梁家榮指出，港台電視31台將於今年4月開始提供全日24小時廣播服務。（張浩維攝）

廣播處長梁家榮致辭時表示，港台電視31台將於今年4月開始提供全日24小時廣播服務，而最後一批輔助發射站屆時亦將投入服務，令港台數碼電視的覆蓋率達至全港99%的人口。

政府今日宣布將於2020年11月正式終止模擬電視廣播，梁家榮稱，模擬電視頻道按程序一早已決定會取消，希望可以繼續幫助未能接收到港台電視31及32的市民，盡快可觀看到數碼電視。他又提到，距離2020年尚有一段長時間，料政府亦會再作宣傳及提出措施過渡，對港台不論是財政或廣播上的影響不大。