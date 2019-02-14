【流感高峰】上周加開1045張病床應急　11間醫院內科佔用率逾100%

公立醫院昨日（13日）急症室求診人次為5,736，較前一日增加約200人次，內科平均佔用率為105%，基督教聯合醫院連續第8天佔用率最高，達123%；兒科佔用率則以威爾斯親王醫院最爆，高達91%。 醫院管理局又公布，上周共加開1,045張短期及臨時病床應付需求。

流感活躍度降，但冬季流感高峰期仍未結束。（資料圖片）

醫院管理局公布昨日公立醫院服務數據，全日有5,736急症室求診人次，較前一日的5,581人次增加，有1,015人經急症室入內科。內科病床午夜時佔用率平均達105%，最「爆」的是基督教聯合醫院，達123%，其次是伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院，佔用率分別為114%及113%。15間有提供內科病床的醫院，有11間內科佔用率達到100%或以上。

兒科病房佔用率方面，全日平均佔用率為70%，其中最高的是威爾斯親王醫院，佔用率達91%，最低的是廣華醫院，佔用率為48%。

醫管局同時公布上周加開專科病床數目，2月5日至2月11日期間，醫管局加開533張短期病床應付流感高峰，數量與之前數周相若，另外亦加開512張臨時病床，較前一周的518張床微跌。

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