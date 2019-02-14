黃錦星與學生分享成長經歷　曾居板間房　讀書時起關注環保

由香港賽馬會慈善信託基金、香港青年旅舍協會主辦的《美荷樓香港精神學習計劃》，今日（14日）舉行講座，邀得環保局局長黃錦星向一眾中學生分享。 出身基層的黃錦星，除分享以往童年時於深水埗板間房的生活，而更稱於讀書時代已有接觸大自然的習慣，甚至以綠色建築作大學論文的題目。

出身基層的黃錦星，在今日的活動中分享深水埗板間房的童年生活。（張嘉敏攝）

黃錦星於童年時曾於深水埗板間房生活，他憶述當時一家七口需同居於一張碌架床上，「父母瞓上格，我哋五兄弟姐妹加塊板就瞓下格。」其後因獲編配至位於慈雲山的沙田㘭邨，他稱不但居住環境得以改善，更可親近大自然，「左邊飛鵝山，走廊就望到獅子山。」

黃錦星自讀書時代養成對環境的關注，他說適逢當時政府鼓勵郊遊，並成立首批的郊野公園，除會抽時間於工廠做兼職，亦會到郊野公園、行山徑等地郊遊。加上受就讀港大社工系的姐姐影響，令他於初中時代積極參與義工活動，「走出慈雲山，更加認識社會。」

港大建築系畢業的黃錦星，憶述於大學時間已關注環保建築的議題，並以綠色建築作論文題材。不過他坦言論文分數不高，因當時社會對環保建築的討論不多，連學校圖書館亦甚少相關書籍，「連老師都唔係好識教。」

他指於工作時期曾到加拿大深造綠色建築，當時對他的啟發甚深，更了解可持續發展，亦令他決心將環保概念帶到香港。