少女遭燒陰毛M巾貼面案　兩少年認罪　稱只協助提供凳腳

天水圍去年發生懷疑童黨凌虐事件，15歲少女稱因心儀對象喜歡另一名女生，涉聯同他人掌摑女生、火燒陰毛等。事後3女5男青年被捕，被控以有意圖傷人等罪。「爭仔」少女及另一女早前認罪，餘下6名被告中有2少年今（14日）於西九龍法院少年庭認罪，並稱只是協助提供凳腳，及在旁觀看。裁判官先為兩人索取報告，把判刑押後至下月7日，期間兩人繼續還柙。

兩名少年在西九龍法院承認參與欺凌虐打少女。（資料圖片）

一男童認毀事主電話

童黨案8名被告均介乎12至15歲，第7被告(下稱：少年A)及第8被告（下稱：少年B）今承認一項意圖而傷人罪，指他們於去年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭，有意圖而傷害女事主；少年B另承認一項刑事毀壞罪，於同日上址損毀事主的手機。少年A的祖母、少年B的母親今均有陪同聽審。

因「爭仔」起爭執

案情指，「爭仔」少女（下稱X）要求與事主見面不果，其後與包括少年A及B等5位朋友在區內碰見對方。眾人帶事主到公園，有人質問事主，為何在社交媒體Instagram說她與X的壞話。事主指討厭兩人，便遭掌摑。有人怕被發現惡行，轉往河邊的涼亭。

事主遭人用衛生巾貼面

事主被眾人連番虐打，少年A及B與一名女子拆下凳腳，X以此襲擊事主頭頂，再把對方的頭撞去牆及地下，並取皮帶鞭打事主。接著，X和一女子用香煙捽事主的手腳和額頭。事主不但胸部受人擠弄，私處更遭凳腳捅入。兩人繼而燒事主的頭髮及陰毛，又將衛生巾貼到事主面上。

兩認罪少年有旁吶喊助威

事主受兩女施虐期間，少年A及B一直在旁觀看，並吶喊助威。有人將事主電話扔到地上，X和少年B遂以凳腳搥打手機。之後，有兩人應B電召到場，其中一人摑事主面後，致電通知事主的朋友。警方來到後，眾人逃去。

少年A及B一星期後被捕，警誡下稱只提供凳腳，並沒下手施襲。事主原本只認識其中2名女被告，但未認到少年A及B。

另4被告下周二受審

X及另一12歲的女被告去年尾承認有意圖而傷人和刑事毀壞兩罪，分別被判進入更生中心及感化令2年。餘下否認控罪的4名被告於下周二受審。

案件編號：WKCC700018/2018