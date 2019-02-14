【巴士迷大戰】購退役雙層巴被爆玻璃　巴士迷認打爛舊同事單層巴

在城巴任維修員後成了巴士迷的技工，因疑其自購的退役雙層巴士，遭一名單層巴士迷舊同事毀壞，遂發起報復行動，先於夜深打碎對方的單層巴士的玻璃，再駛走對方巴士「遊車河」，怎料中途無油，惟有駕走另一巴士迷的雙層巴士離開，因而犯下連串罪行。技工今（14日）在區域法院承認11項罪名，求情時稱只為「貪玩」，法官把案押後至3月8日判刑，以待被告的心理報告。

被告蔡俊傑在區域法院承認停牌期間駕駛等共11項罪名。（資料圖片）

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被告蔡俊傑，22歲，被捕任電器技工，他承認停牌期間駕駛、車輛沒有第三者保險、刑事損壞、未獲授權而取用運輸工具等合共11項罪名。

城巴工作後成了巴士迷

辯方求情指，被告2014至2017年於城巴公司任汽車維修員，自此對巴士及汽車著迷，於2015年成為雙層巴士愛好會成員，並與友人一同購入一輛退役雙層巴士，但卻在翌年懷疑被一批單層巴士迷毀壞，其雙層巴士上的玻璃全部碎裂，內部設施亦全部受損，雙層巴士最終報銷。

打爛同事巴士為報復

辯方續指，被告懷疑一名喜愛單層巴士的舊同事為其中一名毀壞其巴士的人士，所以打爛舊同事的單層巴士玻璃作報復，強調玻璃的損壞輕微。

「遊車河」途中不夠油

辯方解釋被告及後駕駛舊同事巴士只因一時貪玩，打算「遊車河」，但該巴士中途沒油，被告覺得「未玩夠」，故去另一停車場再擅自駕駛另一輛巴士。辯方指，被告只是被挑釁及一時愚蠢才犯下此案，從沒打算駕駛巴士干犯其他嚴重罪行。被告有一名懷有身孕的泰籍女友，希望能獲輕判。

兩名巴士車主同日發垷巴士被毀

案情指，一名退役雙層巴士的車主，去年2月18日發現其停泊於屯門紫田邨的巴士擋風玻璃損壞，他翻查閉路電視片段，發現一輛私家車前一晚駕進停車場後，該車車主曾登上其巴士，而其巴士亦在稍後時間被駕駛離開停車場。

另外，一名將兩部退役單層巴士停泊於屯門寶塘下村的車主，亦於同日發現他其中一輛單層巴士的擋風玻璃損壞，另一輛巴士則停泊於距離停車場300至400米位置。

駛走巴士時掛上「T」牌

警方追查後拘捕被告，被告警誡下承認於2月17日凌晨前往寶塘下村停車場，以鎚仔打爛涉案其中一輛單層巴士的擋風玻璃作報復，及後他駕駛另一輛單層巴士離開前，將一個「T牌」掛在巴士上，而有關「T牌」是他從屯門垃圾站檢得，該輛單層巴士隨後耗盡油後，被告將它留在一個貨櫃場。

被告之後再到紫田邨擅駕另一輛雙層巴士，駛經青山公路、藍地、洪水橋，但被告事發時因另一交通案件正被停牌。

被告另涉偷巴士錢箱案

控方於庭上透露被告交通罪行案底纍纍，多次涉及各類交通罪行，包括車輛沒有第三者保險、不遵從交通指示等，而他是在另一案件的保釋期間犯下本犯。控方又透露他另涉一宗區域法院案件，該案指控他盜竊退役巴士錢箱，他被控達15項盜竊罪。

案件編號：DCCC 793/2018