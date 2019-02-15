女印傭認掌摑92歲腦退化老翁　官指受聘工作須付責任　判囚5周

一名女印傭涉嫌在照顧一名92歲患腦退化症的老翁時，大力掌摑老翁，又用力用毛巾為老翁抹面，老翁子女探望時，發現老翁鼻部瘀紅，才揭發事件。辯方求情時指被告還押期間感後悔及反思，亦因今次案件不能再工作，盼法庭輕判。裁判官指被告受聘照顧事主，理應有一定責任，考慮被告認罪及背景，今（15日）於西九龍裁判法院判印傭監禁5星期。

女被告Siti Anisah在西九龍法院承認照顧九旬老翁時動粗。(資料圖片)

被告Siti Anisah，39歲，自2010年在港任外傭，承認一項襲擊致造成身體傷害罪，及一項普通襲擊罪。

辯方求情時指，被告為典型勞工，在印尼育有一女兒。被告因今次事件失去工作，家中經濟陷入困境，還押期間已反思及感後悔，盼法庭考慮被告認罪及初犯輕判。

官指被告未能勝任工作

裁判官嚴舜儀判刑時指，被告本跟事主太太一同照顧事主，自事主太太患病，被告須獨力照顧事主。被告向感化官表示因工作壓力才傷害被告，嚴指她能力未能勝任，為家庭經濟才勉強工作，但被告受聘工作，理應有一定責任，照顧期間亦未能好好管理情緒，導致今次案件發生。嚴考慮被告背景及認罪，判被告監禁5星期。

事主兒子看閉路電視揭發

案情指，92歲的事主於2015年6月被診斷出腦退化症，其子女同月聘用被告照顧他。自去年11月，因事主妻子入院，單位只剩事主與被告同住，其子女則會每天探訪他。翌月16日，事主女兒探望他時，發現他鼻部瘀紅，事主兒子遂翻看閉路電視，見到被告當日掌摑父親。警方翌日接報，上門拘捕被告。

案件編號：WKCC5855/2018