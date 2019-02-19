【開放數據】政府三年計劃首月推40數據集　邊個部門未找齊數？

政府開放數據新政策下，首批數據出爐。15個政府部門已按時於1月推出新數據集，當中只有運輸署「未找齊數」，未有按承諾公開指定格式的部分數據。當記者嘗試按數據集提供的電話致電運輸署負責官員了解情況時，卻被轉駁至政府1823熱線，而非如其他部門般讓市民能直接致電負責官員查詢。運輸署書面回覆指，會在本季將指定格式的數據發放至「資料一線通」網站。 至於新上載的40個數據集，均已達到業界提倡的機讀格式，但當中至少19個是原本已公開的數據，現在提供機讀版本。

政府創新及科技督導委員會於去年9月，要求各部門提交開放數據三年計劃，交代將會推出的機讀格式數據。根據計劃文件，包括衛生署、政府資訊科技總監辦公室、運輸署等15個政府部門計劃要在今年1月合共推出及改善40個數據集。

根據計劃文件，15個政府部門計劃會在今年1月合共推出40個數據集。

運輸署未找齊數 數據熱線轉至1823

2月初，《香港01》記者檢視「資料一線通」﹙data.gov.hk﹚網站，發現各部門均按計劃上載數據，惟獨是運輸署計劃以運輸資訊規格（GTFS）發佈的「公共交通收費資料」，仍未按指定格式公布。現時該網站上只可找到GTFS格式的「服務班次資料」。

GTFS格式（General Transit Feed Specification），是由Google開發將交通時間、線路等資料結合地理位置的數據格式，在世界各地較為普及。運輸署曾於1月以MDB格式（Microsoft Database）更新公共交通收費資料，而非按計劃提供GTFS格式數據；假若有開發者想製作包含車費的App，或需幾花功夫轉換檔案、整合。

在「資料一線通」網站上，每個數據集均註明負責官員的聯絡方法。記者曾嘗試就以上問題，按聯絡方法致電運輸署查詢，惟電話被轉駁至政府1823熱線；接線生表示熱線只提供個別交通路線資料，著記者發電郵至運輸署詢問。

記者其後向運輸署新聞處查詢。運輸署書面回覆指，會在本季將相關收費資料以GTFS格式發放至「資料一線通」網站。

開放實時交通數據進度慢



業界對實時交通數據已討論多時，惟本港仍停步不前。例如，運輸署的「公共交通服務班次資料」更新頻率為每月一次，交通流量統計每年只更新一次。

現時在「資料一線通」上，實時的GTFS數據仍然欠奉。相比之下，印尼雅加達的專線巴士系統﹙TransJakarta﹚，早在2016年已將實時交通數據開放予其他機構並連結至Google Map，方便當地市民。

印尼雅加達的專線巴士系統﹙TransJakarta﹚，早在2016年已將實時交通數據公開並連結至Google Map。﹙Google Maps介紹﹚

銀行開放API現僅提供產品介紹

除了政府部門，金管局網站顯示本港多間銀行已於上月底前推出一系列開放API，包括讀取貸款、保險、投資等產品詳情的API。第三方機構可以程式讀取銀行的相關資料，再製作成易用的「格價」工具。

至於如交易、帳號結餘查詢等核心功能，則尚未有開放時間表，金管局計劃在今年7月前評估情況，再公布推出時間。