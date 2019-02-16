【中環灣仔繞道】政府周一開記招交代詳情　料最快24日全面開通

中環灣仔繞道於上月20日首階段通車，惟中環隧道出口往林士街天橋西行接駁道路工程仍未竣工，通車初期一度引致交通擠塞。運輸署、路政署以及警務處將於下周一（18日）舉行聯合記者會，交代中環灣仔繞道及東區走廊連接路全面開通情況。據了解，繞道料最快於本月24日全面開通。

中環灣仔繞道於上月20日首階段通車，通車初期林士街天橋一度出現交通擠塞。(資料圖片)

中西區區議會於周三（11日）討論繞道全面通車的交通安排，會上，路政署表示有關接駁工程已大致完成，運輸署總工程師﹙交通工程﹚梁少江則指，爭取本月內全面通車。

根據運輸署文件顯示，屆時路牌將會更新，北角入口前的方向標誌路牌會更新為「灣仔（北）、中區、九龍（西）」；至於東區走廊西行路的方向標誌路牌，則會更新為「銅鑼灣、中區經告士打道、九龍（中）」。署方估計大部分沿東區走廊西行或天后一帶往西區及西隧的駕駛者，都會使用繞道，屆時告士打道、夏慤道及干諾道中等主幹道的交通情況會有改善。

中環灣仔繞道於上月20日首階段通車，開通後首個上班日中環方向出入口、干諾道西天橋、干諾道中天橋及林士街天橋往中環方向，曾一度出現擠塞；加上因路面指示不清晰，多架車輛駛經林士街天橋往中區或進入繞道往灣仔北方向，更一度快速切線導致險象環生，惟後來運輸署增加路牌指示，情況遂有所改善。

翻查資料，過往大型運輸基建工程大多會選擇在交通流量較少的周日通車，例如廣深港高鐵香港段以及港鐵西港島線同樣在周日（分別為去年9月23日以及2014年12月28日）通車。