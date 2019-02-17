駐港解放軍海陸空聯合訓練「島礁守控」　特戰小隊空降青山反恐

內地官媒中央電視台昨日（16日）報道，解放軍駐港部隊近日進行海陸空聯合訓練，作戰背景為「島礁守控」，訓練內容主要圍繞狙擊、火力、偵查、突擊等等。其間，部隊曾進行反恐演練，直升機將兩隊特戰小組的兵力投送至青山一帶，完成叢林清剿、城市反劫持任務。 報道強調，駐港部隊嚴格遵守香港航道、港口和航空管理等方面的法律規定，並已事先通報香港特區政府有關部門。

直升機搭載兩組特戰隊員，運送至青山地域執行聯合反恐行動。（中央電視台）

中央電視台的報道未有提及該次演練日期。報道指，駐港部隊空軍在訓練中分別扮演紅藍雙方，藍軍直升機對艦艇編隊進行襲擾，與海軍部隊及防空部隊進行互為對抗，而紅軍直升機搭載兩組特戰隊員，運送至青山地域執行聯合反恐行動；特戰小組抵達作戰區域後，迅速完成叢林清剿、城市反劫持任務。

報道表示，是次三軍聯合訓練以「島礁守控」為作戰背景，包括聯合兵力投送、聯合防空、聯合海軍巡邏等7項內容。

直升機搭載兩組特戰隊員，運送至青山地域執行聯合反恐行動。（中央電視台）

事前已通報港府有關部門

報道最後指，在演練當天上午10時半，駐港部隊2架空軍直升機與艦艇編隊在藍塘海峽附近會合後，完成海空巡邏演練；並強調整個巡邏過程，駐港部隊嚴格遵守香港航道、港口和航空管理等方面的法律規定，並已事先通報香港特區政府有關部門。