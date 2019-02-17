動保人士抗議促禁皮草貿易　直斥「謀皮等於害命」

皮草貿易一直備受爭議。有關注動物權益人士今日（17日）發起抗議遊行，促請香港政府立法全面禁止在香港進行皮草貿易，並停辦年度「香港國際毛皮時裝展覽會」。 遊行人士由灣仔地鐵站遊行至會展中心，沿路高呼口號「皮草錢污穢錢」、「貿發局無良知」、「Fur is murder」「謀皮等於害命 交易等於幫兇」。立法會議員區諾軒、朱凱廸、毛孟靜等亦有出席是次活動。

遊行人士唐小姐（左）直斥皮草背後極為殘忍。（黃詠榆攝）

香港國際毛皮時裝展覽會2019於2月15至18日於會展舉行。有關注動物權益人士今日（17日）發起遊行，呼籲政府應跟隨國際皮草貿易禁令，停止進口及販賣動物毛皮及相關製品。

遊行主辦人亦準備了印有行政長官林鄭月娥、商務及經濟發展局局長邱騰華的面具、並派發禁示皮草的貼紙予參與人士。立法會議員區諾軒、朱凱廸、毛孟靜等亦有出席是次活動。

區諾軒指，皮草透過剝動物皮製成，是「不動物道的逼害」。他又表示，現實中已有很多保暖的衣物選擇，反問是否一定要選擇皮草；同時不希望香港作為國際大都市，仍讓皮草大行其道。

有關注動物權益人士今日（17日）發起遊行，促請香港政府立法全面禁止在香港進行皮草貿易，並停辦年度「香港國際毛皮時裝展覽會」。（黃詠榆攝）

遊行人士一行約100人，由灣仔地鐵站遊行至會展中心，高呼口號「皮草錢污穢錢」、「貿發局無良知」、「Fur is murder」「謀皮等於害命 交易等於幫兇」。

遊行人士唐小姐指，已連續數年參與相關活動，直斥皮草背後極為殘忍，「生剝落嚟，佢哋仲有知覺望吓後面。」她飼養7隻貓，平日亦十分關心動物權益，惟她對政府不抱希望，「連人佢都唔理，何況動物？連老人家綜援金額都要剝削。」

唐小姐認為，首要訴求是貿發局應停止舉辦一年一度的皮草展。