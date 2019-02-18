【臨臨虐殺案】繼母母親與兩被告被控虐兒　事主包括臨臨8歲兄

5歲女童陳瑞臨「臨臨」去年1月6日在屯門時代廣場寓所內懷疑被父親及繼母虐待致死，兩人早前被控一項謀殺罪。事隔一年多，女被告的母親，亦被起訴，三人同被控兩項虐兒罪，當中一項更涉「臨臨」的8歲哥哥疑亦受虐待。三人今於屯門法院提堂，全部毋須答辯。裁判官控控方要求，將三人案件合併處理，並先於3月25日到東區法院作交付程序，再轉高等法院審理。「臨臨」父母二人需還押看管，女被告的母親則獲准以1萬元保釋外出。

被告王文儀，即「臨臨」繼母的母親，被控兩項虐兒罪。（呂樂謙攝）

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男被告陳海平（26歲）、女被告黃曉彤（27歲），早前被控一項謀殺罪，指他們於今年1月6日在屯門時代廣場一單位內謀殺5歲女童陳瑞臨。

女被告母親亦被控

女被告黃曉彤的母親王文儀（54歲），今天首次提堂，她與陳及黃，各被控兩項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，其中一項指陳、黃二人於2017年8月10日至2018年1月6日；而黃的母親王文儀，則被指於2017年12月24日至2018年1月6日故意毆打陳瑞臨，其方式相當可能導致陳瑞臨受到不必要的傷害或健康損害。

臨臨哥哥亦疑被打

三人被多控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指三人2017年8月10日至2018年1月6日對一名8歲男童故意毆打，其方式相當可能導致陳瑞臨受到不必要的傷害或健康損害。據悉，控罪所涉男童為「臨臨」的兄長。

三人庭上表情肅穆

三人於庭上表情肅穆，王面帶黑色口罩。控方申請將涉案三人合併為一案，並轉介至高等法院審理，獲裁判官批准。裁判官將此案安排至3月25日於東區法院交付程序，期間陳黃二人需繼續還押，王則獲准保釋外出。

案件編號：TMCC 397/2019