寶馬輾斷兩女母雙腳　經紀稱「發雞盲」　官：難信有人可如此駕車

年輕地產經紀去年在荃灣駕駛其黑色寶馬，卻失控剷上行人路，撞到一名抱著僅兩歲大女兒的36歲媽媽，令對方左下肢截斷，斷肢及後在車底下尋回，最後兩腳均要截肢。寶馬司機今（18日）於區域法院承認危駕，其代表律師求情稱一時「發雞盲」才釀成意外，惟法官坦言不信，更指「扭少少軚就轉到」，直言：「玩遊戲機Mario都識。」

被告陳曉昇在區域法院承認危駕。（資料圖片）

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被告陳曉昇，29歲，承認一項危險駕駛導致他人受嚴重傷害罪，指他於去年3月19日在荃灣梨樹路危險駕駛，令一名36歲女途人嚴重受傷。

女事主被撞仍緊抱女兒

案情指，被告於去年3月19日駕駛私家車往梨木樹邨時，36歲事主正抱著2歲女兒站在行人過路處和交通管制箱之間，事主前方的路段向右彎，但被告卻直衝上行人路，儘管被告及後已剎車及扭軚，但仍撞致事主倒地，但事主仍緊抱女兒。

女事主左下肢在車底下尋回

救援人員到場時，已發現事主左小腿折斷，並與左腿分離，右腳掌及右下肢嚴重被壓扁至骨及肌肉外露，其折斷的左下肢在車底尋回。事主送院後被發現多處骨折，亦需要切除右腳掌，其左腳則要裝義肢。事主2歲女兒在意外中左膝擦損及左大腿腫脹，事後患上創傷後壓力症候群。

事後有客指明要換經紀

辯方求情時指，被告有近10年駕駛經驗，熟悉涉案路段，但案發一刻失去專注力，「發雞盲」才釀成意外，又指事件不涉及「爭位」、「cut線」、「衝尾燈」等情況。辯方又謂，被告責無旁貸，去年自願放棄保釋作自我懲罰，事件亦令有買樓客人指名不用被告作為經紀，同時影響到被告日後是否能繼續持有地產經紀牌。

女事主因意外失雙腳

不過，法官直言不信被告「發雞盲」之說，並稱當時沒有其他情況影響他駕駛，難以相信一名有近10年經驗的司機可以駕駛得如此差，並說「扭少少軚就轉到」，認為沒可能直剷上行人路，並形容說：「玩遊戲機Mario都識。」法官又形容事發場面恐怖，事主育有2女，失去雙腿對她影響或很深遠。

法官先為被告索背景報告、社會服務令報告，再為事主索心理及創傷報告，另再為其2歲女兒索心理報告，案件押後至4月15日。

案件編號：DCCC 884/2018