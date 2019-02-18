長洲太平清醮於5月12日舉行　搶包山比賽本周三起報名

長洲太平清醮重頭戲「搶包山」又到！康文署今日（18日）宣佈，「搶包山比賽」將於5月12日晚上於長洲北帝廟遊樂場足球場進行，並延續往年規定，參賽健兒需「連過兩關」，於選拔賽中脱穎而出，始能晉身決賽，由最終的12名參賽者中，爭奪「包山王」賽座。 比賽將於本周三（20日）起接受報名，18歲或以上、健康及體能良好人士均可參加，名額200個，下月20日截止。

今年佛誕是5月12日，屆時將有年度壓軸重頭戲「搶包山」環節。(資料圖片)

「搶包山比賽」分為訓練、選拔賽及決賽3個階段，所有參賽者須完成4月14日的攀包山架及防墮安全訓練後，方可參加4月21日下午舉行的選拔賽。此外，大會另將4月19日訂為搶包山練習日，供參賽者加緊練習，完成訓練的參賽者可自由登記參加。

選拔賽分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者（包括最少6名女參賽者）將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位（包括最少3名女參賽者）。

該12名成績最佳的選手，將可參加5月12日、即佛誕當日的「搶包山決賽」，時間為晚上11時30分至翌日凌晨零時45分。決賽分男、女子組，兩組同時作賽，參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，而不同範圍的平安包分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝；而在指定時間內取得最多平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。



大會亦有舉辦「攀爬嘉年華」，予市民感受搶包山情況。(資料圖片)

有興趣參賽的市民，可於本周三起到康樂及文化事務署各區康樂事務辦事處或離島區各體育館索取比賽章程和報名表格，亦可從康文署網頁下載章程和表格，並須於下月20日或之前，將表格遞交或郵寄往香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓6樓622室康文署離島區康樂事務辦事處，亦可傳真至2854 3949。

「包山嘉年華2019」由香港長洲太平清醮值理會與康文署聯合主辦，除重頭戲的「搶包山比賽」外，另有其他節目包括「攀爬嘉年華」、學童填色及繪畫比賽等。

