男童被綁廁所門照曝光　有前科母認虐兒　官：做媽媽係需要學

去年網上流傳虐待兒童片段，片中男童雙手綁門，又半祼躺地，更在公園遭人掌摑。事後一婦人被捕，她今（18）於西九龍裁判法院承認一項虐兒罪及一項故意襲擊罪，另兩項虐兒罪則被裁定表證不成立。裁判官認為被告有管教困難，對她謂：「做媽媽係需要學」，將判刑押後至下月19日，以待索取感化官報告。

42歲姓張女被告在西九龍法院承認一項虐兒及一項故意襲擊罪。（資料圖片）

被告42歲姓張，被控三項虐兒罪，及一項故意襲擊兒童罪。她被指於2017年7月1日至8月31日期間，3次在石硤尾邨美笙樓某單位內虐待男童X（案發時8歲），及1次在美盛樓1樓平台襲擊男童Y（案發時10歲）。

男童雙手被綁半裸躺地

案情指，去年4月8日網上流傳一段由3張相片和一段片段組成的影片，見男童於室內雙手綁門，又半祼躺地，更在公園遭人掌摑。警員即展開調查，上傳的男子稱是為了引起關注，同日傍晚男童母親被捕，表示因兒子頑皮而掌摑對方。

被告稱「衰人」把片放上網

翌日警方與男童X作家居會面錄影，X供稱因頑皮而遭母親綁起管教，母親拍下相片和錄影，之後有個「衰人」無故將片段上傳網上。他解釋，該「衰人」是上一個暑假認識的叔叔，暱稱為「車仔」。X稱3張相片在不同日期拍攝，皆是上一個暑假的事。他續謂，某日與Y爭玩手機而互相抓對方，母親阻止時，他推開母親，後雙手被綁於門把上。其母著他冷靜，半小時後解開繩結。

男童原疑被脫衣鎖廁所

5個月後，警方再次與X會面。X對半裸躺地的相片作補充，稱原本有穿衣服，但母親說他用上衣抹鼻涕，因骯髒而替他脫去，他其後被鎖在廁所一至兩小時。

庭上改口稱無被鎖

X今在庭上則改口稱其母沒有鎖門，又說3張照片是於同一日拍攝，並解釋以往與警方會面時感頭暈，故供詞有誤。裁判官指，該會面錄影的確見X不適，最終判兩項虐兒罪表證不成立，撤銷控罪。

事發前孩子嚷著買電動輪車

辯方就被告承認的一項虐兒罪及一項故意襲擊罪求情，指其丈夫年屆六旬，另育有一個4歲女兒，被告全職照顧3名子女。她透露被告於2015年干犯同類罪行，被判感化令12個月。她曾問被告為何再犯，被告稱兒子認識「車仔」後，對方會讓他玩手機等，並產生連串問題。案發時，X嚷著要被告買電動單輪車，她回應「冇錢買」，兒子動手打她，她才如此對待孩子，事後亦自知不對。

孩子曾因不肯洗澡被逐出門

辯方補充，兩男童未有驗出被母親所傷，現暫住保良局宿舍，逢周五會由被告接回家，亦有一起過年。她認為被告需要更多輔導，望法庭輕判。裁判官追問上一次所犯何事，辯方指其兒子不肯洗澡，扯被告頭髮，被告遂趕他出門。裁判官指被告有管教困難，籲她要「學好點樣做個好媽媽」，待索取感化官報告後再判刑。

案件編號：WKCC4785/2018