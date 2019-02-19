北區醫院照超聲波竟要排28個月　台灣網民震驚　更驚嚇的在後頭…

本港醫療服務爆煲、公立醫院大排長龍，對香港人來說已是荒謬當日常，但近日卻在台灣惹來討論。根據台灣傳媒報道，有台灣網民在討論區上載一張於香港北區醫院放射科的輪候時間表，人龍最短的膀胱造影要等6個月，超聲波掃描更需輪候28個月，台灣網民驚訝香港醫療服務竟如此不濟，表示「進棺材還排不到」。 然而，更加「驚嚇」的其實尚在後頭，因為超聲波掃描要等28個月，已非輪候時間最久的專科服務。根據醫管局資料，部分專科的輪候時間中位數已高達116星期，即29個月；而最長輪候時間甚至高達166星期，即接近41.5個月。

有台灣網民拍下北區醫院放射科排程表。（聯合新聞網圖片）

台灣網民：還沒等到檢查，棺材已經躺一半了

有台灣網民在「爆廢公社」討論區刊登一張於香港北區醫院放射科檢驗排程表，更新日期為去年11月5日。當中最長輪候時間為超聲波掃描服務，病人需等候28個月；其次為27個月的乳房造影。排期時間最短的則為膀胱尿道造影及核子醫學，分別需等候6個月。排期時間之長惹起台灣網民討論，對本港情況感驚訝。

有台灣網民更直言：假如做斷層掃描要等20個月的話：「中風的等到可以做都腦袋爆炸了」，甚至有疑問指，在這樣的醫療質素下，香港「葬儀社行業很興盛？」亦有人恍然大悟地指，難怪任達華會固定來台灣做身體檢查了。

↓醫管局各聯網專科新症最新輪候時間↓

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最長輪候時間達三年半 骨科成重災區

雖然北區醫院放射科的超長輪候時間令台灣網民震驚，不過這種荒謬的情況在香港醫療體系來說並不罕見，更不是最嚴重，有部分專科的輪候時間更加長。

根據醫管局資料，於去年專科門診穩定新症，最長的輪候時間中位數，為於九龍東醫院聯網骨科的116星期，即約為29個月。而最高的輪候時間則為港島西醫院聯網的骨科，需等候166星期，即為約為41個月，約需三年半的時間。

港島西醫院聯網的骨科需等候166星期，即約三年半。（資料圖片）

新症輪候時間超過28個月 並非個別例子

而於一眾專科門診中，同樣以骨科的情況最為嚴重。其穩定新症的最長輪候時間於七個聯網中，均各達100星期以上，最短的九龍西及港島東聯網亦需等候103星期，即25個月。而於去年接獲最多預約新症的為外科門診，共接收174,469 個預約新症。

至於其他非緊急新症輪候時間超過28個月（即112周）的，還包括九龍東眼科（162周）、新界西婦科（133周）、九龍東精神科（131周）、新界西內科（118周）。不過，根據醫管局資料，各專科的緊急新症輪候時間，中位數全部均為一星期，或少於一星期。