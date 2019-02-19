街坊爭執變命案　被告涉刀捅對方至腸臟溢出　被捕後稱「斷片」

即將榮升新翁的中年漢，和他人閒聊時，疑不滿男街坊多番插嘴，和對方爭執。男街坊涉帶利刀插中年漢的腹部，對方被送院救治時，部份腸臟更溢出，隨即宣告不治。男街坊事後被捕，警誡下稱因醉酒而「斷片」，對襲擊一事全無印象。他被控一項謀殺罪，他否認控罪，案件今(19日)在高等法院開審。

被告李偉文(黑布蒙頭)否認謀殺男子丁潤光。（資料圖片）

現年50歲的被告李偉文，被控於2016年12月9日，謀殺男子丁潤光（54歲，下稱：丁）。庭上透露，被告願承認誤殺罪，但不獲控方接納。

閉路電視見被告藏刀在衣服內

丁和他人閒聊時，多番指責被告插嘴，叫對方離開，兩人因此一度打架。至12月9日的凌晨2時，一度離開的被告又折返，要求兩名友人攞「架生」，友人拒被告要求，並警告丁要小心。

被告返回住所，之後外出，閉路電視拍到被告坐升降機時，一把刀從其身上跌到地上，被告拾起該刀並藏在衣服內。

丁被插肚後部份腸臟溢出

丁聽到友人的提示後，卻決定往找被告，並在商場梯間與被告相遇。丁拉下被告戴上的口罩，被告反問丁：「你好好打呀？」兩人糾纏間間，友人聽到丁稱被刀插中。而事件報警後，丁被送院搶救，當時他的部份腸臟溢出，惟同日3時許證實不治。

被告聲稱喝了10罐啤酒

被告數小時後在住所被捕，他在錄影會面中稱，案發時飲了逾10罐啤酒，曾「斷片」。他對襲擊丁一事並無印象，只記得曾和一名廿多歲的青年爭吵。

案件編號:HCCC432/2017