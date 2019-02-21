【新居屋2018】價單出爐　樓王單位於凱樂苑　售價約468萬元

新一期居屋凱樂苑、啟朗苑及裕泰苑改以五二折出售，惹起全城瘋搶。於去年截止申請時共接獲27.2萬份申請表格，超額認購約60倍，打破歷年紀錄。房委會今日（21日）就三個屋苑、逾四千個單位公布價單。 今期居屋「樓王」單位位於凱樂苑E座39層17室，售價為約468萬元，呎價為7,440元。至於入場單位則為裕泰苑低層單位，只售約118萬元。房委會將安排中籤者於下周四（28日）起開始揀樓。

啟德啟朗苑提供683個單位。(資料圖片/盧翊銘攝)

樓王於凱樂苑高層向海單位 售價467.9萬元

今期居屋涉及三個屋苑，包括啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑，共推售4,431個單位。根據房委會於網上公布新居屋屋苑說明書及價單，今期樓王位於凱樂苑E座39層17室，實用面積629呎，為三房兩廁的單位。售價約為467.9萬元，呎價為7,440元。E座鄰近荔盈街，而單位朝向海方向，加上位於高層，料可享有海景。

至於單位面積最大的單位同樣於凱樂苑，為D座1室，實用面積為631呎，售價為介乎370萬至449.8萬元，平均呎價介乎5,869元至7,129元。

長沙灣凱樂苑提供2,522個單位，是今期居屋中最多單位的一個項目。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

裕泰苑入場單位僅售118萬元

至於入場單位於裕泰苑B座1樓7室，售價為約118萬元，實用面積為287呎，平均每呎售4,115元。

而最高呎價的單位位於啟朗苑的B座25樓7室，實用面積為446呎，售價345萬元，而平均呎價為7,736元，較樓王單位的呎價高出約300元。

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今期居屋由原來的市價七折改以市價五二折發售，於去年重啟申請後共接獲27.2萬份申請表格，超額認購約60倍，打破歷年紀錄。房委會於去年11月完成攪珠，將安排中籤者於下周四（28日）揀樓。而今期居屋的價單及屋苑說明書，除上載至房委會網頁外，亦會於樂富居屋客務中心派發。