青年不滿女友遭兄指罵　著女友照顧自己後揮剪擊兄頭　囚20個月

元朗朗屏邨去年發生兄弟相殘事件，青年因不滿比他年長11歲的兄長當街指罵女友，加上兄長多年來濫藥及對家人使用暴力，受盡壓力的青年終以剪刀襲擊兄長，又拳打兄長致他血流滿面。青年早前於區域法院承認一項有意圖而傷人罪，今（20日）被判囚20個月。法官雖同情青年一家，但法庭需要傳達不能以暴力解決個人問題的訊息。

被告黃富杰在區域法院承認用剪刀傷害比他年長11歲的兄長，被判入獄20月。(資料圖片)

被告黃富杰（21歲）承認去年1月24日在元朗朗屏邨用剪刀傷害其兄長。

行兇前叫女友好好照顧自己

法官判刑時認為，被告黃富杰（21歲）在案件中有預謀，他於事發當天下午得知女友被罵後不久，便傳訊息予女友提醒若他發生任何事，要好好照顧自己，顯示被告預料有非常嚴重的事件發生，當時被告明顯已決定要施襲，及後才去買剪刀，而被告犯案的動機是出於對兄長的憎恨及為女友報仇。

對準兄長頭部襲擊

法官又指，被告施襲時瞄準兄長的頭部，亦在兄長跌倒後仍繼續施襲，如非女友及途人阻止，被告很可能會繼續，雖然法官同情被告及其家庭環境，但法庭需要傳達不能以暴力解決個人問題的訊息。

不過，法官終考慮到被告無法保護母親的沮喪，且事主已原諒被告，事件後對整個家庭非只有負面影響等等的因素，減刑9個月，加上認罪扣減後作出以上裁決。

兄長頭及臉被插傷

案情指，被告的兄長去年1月24日在住所樓下碰見被告女友，並指責被告女友破壞被告與他的關係，被告當時在電話中聽到有關內容遂趕至現場，被告繼而與兄長發生口角，拳打兄長臉部，再以剪刀插兄長頭部和臉部，兄長送院後被發現眼瞼、鼻、頸部等受傷。被告在警誡下稱對於兄長罵其女友感憤怒，故一時衝動下傷人。

案件編號：DCCC 442/2018