1993年向警掟手榴彈劫案　潛逃24年被告自首　否認指控開審

1993年發生一宗持械劫案，多名匪徒在北角一間金行劫去逾125萬元的金飾，逃走時和警員爆發槍戰。期間，匪徒更掟出手榴彈，傷及警員和現場市民。警方最終拘捕匪徒，其中1人中槍不治。警方約半年後，拘捕另一名被指為中間人的的士司機。的士司機被控1項搶劫罪，惟他在審訊中途缺席，潛逃近24年，才於去年到警署投案。他否認控罪，案件今（20日）在高等法院開審。

被告葉榮發潛逃24年後回港自首，並就搶劫罪在高等法院面對審訊。（資料圖片）

當年劫去125萬金飾

現年58歲的被告葉榮發被控於1993年2月15日，在北角英皇道新都城大廈地下的英皇珠寶金行有限公司，連同他人搶劫謝嘉輝和何智聰，劫去一批價值逾125萬元的金飾。謝和何為涉金行的職員。

匪徒持手槍及手榴彈作案

控方讀出開案陳詞，指兩名以絲襪蒙頭的劫匪胡銀行和許波（許為花名）於案發日下午，分別持手槍和手榴彈到涉案金行行劫。同黨李樹仁則持手槍和手榴彈在店外把風，胡、許及李均為內地人，而陳建文則把車泊在錦屏街等候，準備另3人得手後，接載他們離開。

三匪登送石油氣貨車逃走

胡、許和李得手後逃到錦屏街，但未能找到陳的車，遂改為登上現場另一輛私家車。他們要求該車司機開車，惟該車未能開動，3人遂登上另一輛運送石油氣的貨車。期間，他們和到場的警員駁火，現場警員共開13槍，其中1槍擊中許，許之後不治。同時，有劫匪扔出手榴彈，傷及5名警員和1名市民。

警在附近大廈再起出手槍

而劫匪扔出另一個手榴彈和一枝手槍後，向警方投降，而陳亦在附近被捕。警方檢取未爆炸的手榴彈和手槍，發現手槍內有6發子彈。此外，警方亦在附近大廈檢獲另一枝有8發子彈的手槍。

被告警誡下曾稱只是中間人

警方繼續調查該案，並於同年7月拘捕被告，他在警誡下稱他在案件中扮演中間人，「肥豬」和「大口仔」才是主腦。案發前他曾和「肥豬」會面，對方稱計劃行劫。而被告之後把「大口仔」介紹「肥豬」認識。而被告獲答應，事成後可獲5萬元的報酬。被告在會面中途，曾和律師見面，之後便拒答其他問題。

被告於1993年8月獲保釋，並與4名被告一同受審。惟他於1994年7月、審訊中途缺席，潛逃近24年後，去年4月10日到灣仔警署自首。

案件編號：HCCC395/1993、28/1994