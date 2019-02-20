13%「直男」發生性行為後感焦慮　機構促政府加強青少年性教育

關注愛滋病組織「關懷愛滋」今日（20日）舉行發佈會，公布2017年6月至2018年12月期間收到約653名異性戀男士的求助個案，查詢愛滋病及性病預防的相關諮詢及輔導服務，當中83人(13%)曾出現焦慮狀況，其中14人曾感到絕望，甚至萌生自殺念頭。

關注愛滋病組織「關懷愛滋」促政府推行全面性教育，讓青少年盡早認識性健康方面知識。（受訪者提供）

逾半受訪者無用安全套

據「關懷愛滋」提供數據，逾600名透過社交通訊程式（包括WhatsApp，微信、Telegram、Facebook Messenger）向組識求助的男士中，願意透露性行為模式的有484名異性戀者，當中最年輕者為19歲、最年長為60歲，逾半男士透露曾進行沒有使用安全套等高風險性行為。

而組織以加拿大 「The Hassle Free Clinic」的焦慮程度評估表分析受訪者精神健康狀況後，發現653人中，有83人(13%)曾出現焦慮狀況，其中14人曾感到絕望，甚至萌生自殺念頭。

關懷愛滋項目總監張曉華舉例指，有二十多歲的港男在光顧性工作者、進行低風險性行為後，擔心自己染上愛滋病，向組織求救。她直言，該港男與性工作者進行性行為時有配戴安全套，事後亦曾進行愛滋病檢查，結果呈陰性反應，但當事人在網絡世界閱讀到錯誤資訊後，一度擔心自己染上愛滋病，情緒出現困擾，失眠情況持續超過半月，甚至有了結自己生命的念頭。最終組織為當事人提供為期3個月的輔導服務，當事人情緒始恢復穩定。

組織認為，數據反映不少成年男士對預防愛滋病及性病認識不足，形容情況值得注意，促政府推行全面性教育，讓青少年盡早認識性健康方面知識。