起動九龍東推動智慧城市　安裝CCTV攝錄違泊情況　交警方跟進執法

發展局起動九龍東辦事處，近年推行智慧城市，自2017年起推展八項概念驗證測試，包括收集城市數據、安裝各項智能設備等。其中兩個研究測試已完成，其餘8個則陸續於未來2年內完成。起動九龍東專員區潔英稱，概念驗證測試中包括以閉路電視攝錄機拍攝道路情況，一方面公眾可獲知路面上落貨區的實時使用情況，另一方面日後如發現有違規情況，會將有關片段呈交予警方。但她指，現時相關技術的準確度仍未達標，待提高系統的精準度後才會將相關片段交予執法部門，預計最快可於今年內完成。她強調片段主要讓警方進行相應的行動，暫時未會作檢控證據之用。

現時於巧明街及海濱道，共裝有13部閉路電視攝影機，監察上落貨區使用情況。（張嘉敏攝）

CCTV攝錄路面情況 推路旁上落貨區監察系統​

政府近年積極推動智慧城市，並於2015年的施政報告提出以九龍東作試點。為改善區內交通擠塞的問題，起動九龍東辦事處分別推出「路旁上落貨區監察系統」及「違例泊車監察系統」，現正進行測試。「路旁上落貨區監察系統」已於觀塘巧明街長約100米的路段，以及海濱道約200米的路段中，合共安裝13部閉路電視攝影機。

當局將透過影像分析監察車輛於上落客貨區的運作，包括上落客貨區的佔用率、車輛的停留時間及車牌號碼等。除公眾可透過「My KE」的應用程式，獲知實時使用情況外，有關片段亦會轉交至警方，以跟進違規情況。

而「違例泊車監察系統」則於觀塘駿業街、鴻圖道及新蒲崗四美街的部份路段，共安裝12部攝錄機。起動九龍東專員區潔英稱，監察系統目標針對街道違泊行為，「連double park 都監測得到。」不過，區潔英稱現時兩個監察系統的精準度仍有待提高，包括車牌號碼仍未能清晰攝錄，預計於今年內完善系統後，再正式將片段交到執法部門。

現時於觀塘四個地點裝設多功能路燈。（張嘉敏攝） 多功能路燈可知天氣 部份驗證測試的數據及設施會開放予市民享用，包括能源效率數據，市民可透過手機應用程式監察家居的用電量，並設置用電目標。現時已於啟晴邨及德朗邨，邀請共80名住戶參與測試。另外，現已於九龍東區內四個地點安裝多功能路燈，市民可透過路燈附設的屏幕獲知天氣資訊、人流統計及使用Wifi等設施，目標於今年第一季內完成其餘三個地點的安裝工程。其餘驗證測試包括智慧回收系統，於區內33個廢物回收箱內安裝傳感器，以辨識其滿載程度。系統收集數據後，可方便食環署調配收集廢物的時間及人收，並於合適的地點放置回收箱。

與巴士公司洽談引入無人駕駛巴士

起動九龍東辦事處自2017年起，因應九龍東區內不同需要，分別推展8項概念驗證測試，總開支約為1,100萬元。起動九龍東辦事處正開展第二階段的諮詢工作，主要就中長期，即2020年後的智慧城市措施，向市民收集意見。部份中長期措施包括於九龍東使用無人駕駛巴士、優化單車徑網絡等。專員區潔英透露，現已就開展無人駕駛巴士的計劃與巴士公司洽談，預計將先於車流較低，如啟德等地區試行，目標於2020年開展計劃。

市民可於下月9日或之前提交意見，起動九龍東辦事處亦將於本月23日舉行公眾論壇。