網紅「龍心」涉咬保安案　看表演期間闖上台　指事主咬自己

網絡紅人「龍心」林克霖，在西九文化區看表演時，突闖入禁區並跳上舞台，涉嫌咬傷外籍男保安，其女友人亦被指阻礙警員，二人被控案件，今（21日）在九龍城法院開審，「龍心」否指控，並在庭上稱：「我無咬人、我係清白，係佢自己咬自己！」裁判官裁定案件表證成立，押後至3月1日續審。

「龍心」林克霖因擅自回家取影片，被法庭充公保釋金。（馮家淇攝）

男被告林克霖，41歲，及女被告鄭芷琪，19歲，兩人報稱無業，林否認襲擊至造成身體傷害，鄭則否認阻礙公職人員罪。控罪指林在2018年9月30日於西九龍文化區苗圃公園內，突闖入存放電視及爆破品的禁區，又跳上箱子上揮舞，更跳上台想逃走，惟遭台上DJ推開，保安員欲把林送回地下時，林被指咬傷外籍男保安Paul SALTER，鄭則被指阻礙警員楊仲明帶走林而被控。

下午開庭未現身被充公保釋金

案件今早開審，先由保安員作供，至下午二時半再開庭時，「龍心」卻未有出現，裁判官後稱獲總務室通知，被告要回家取涉案影片，故要遲半小時才返。「龍心」於三時十分返回法庭，裁判官即斥他未作申請就遲到，立即充公保釋金，但最後准他加碼至5000元繼續保釋。

女被告鄭芷琪案發時被指攬住「龍心」阻警拘捕亦被控。（馮家淇攝）

「龍心」自稱在警局內咆哮

警員楊仲明供稱，當日警方接報到場，但女被告鄭芷琪用雙手摟住龍心，又用身體阻礙警員把龍心帶走，當時鄭激動及尖叫。

「龍心」盤問時，要求播放自攜的影片，裁判官問：「其實你想證明啲咩？同你咬人有咩關係？」但最後仍讓龍心播放被捕片段，龍心問楊為何十多人用猛烈手段分開他與鄭，楊表示當日只有男、女警各二人，其他警員各有工作，並無十多名警員把他們壓於地下之說。龍心又問：「你老實答我，向天發誓，你聽唔聽到我係警局呼叫、咆哮？」楊表示沒有。

警欲分開兩被告時二人發難

拘捕鄭的警員何偉文供稱，鄭叫「龍心」不要放手，兩人互相摟住，警員分開他們時二人發難，於是把他們壓在地上，鄭當時說：「我無阻差，做咩拉我地？」「龍心」問何明知他受傷仍使用武力，何稱用的是適當的武力。

法庭裁定表證成立，案件押至3月2日再訊。龍心在庭上大叫：「就算我要坐監，我都唔會妥協」及「我無咬人、我係清白，係佢自己咬自己！」

案件編號：KCCC3360/2018