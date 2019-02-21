培正小學疑爆欺凌事件　小四生稱被同學打兼恐嚇　校方未回應

培正小學爆出懷疑校園欺凌事件，一名小四男生聲稱被同學打背部，兼收到匿名字條恐嚇，預言父母會死。男生家長指先後向班主任及訓導主任求助，但以證據不足了事。 男生家長亦指訓導主任叫同學遠離男生，又於小息時段派兩名同學跟着該名男生上廁所，令其精神飽受困擾。受到欺凌後，男生曾出現輕生念頭，幸得朋友勸喻才避免悲劇發生，最後男生於去年1月轉校。

涉事男生及父母周四(21日)晚上向記者親述事件，指2017年9月男生剛升上小四，班上同學便寫匿名恐嚇字條，男童母親指，到11月同學先後2次用拳頭，分別在校門外和走廊，大力打男生背部，而男生被打後，父母曾帶他到醫生求診，證實背部受傷。

涉事男生也表示，在校內曾試過離開坐位後，便發現枱上多了一本他人的手冊，擔心被指偷竊，致考試期間也不敢離開上廁所。

男生父母稱雖然曾把目擊證人形容事件經過的錄音，播給訓導主任聽，但一直未獲回覆，其後獲得訓導主任指，兩次打人事件，已事隔了1個星期，兩件事是沒有關係的，所以「file closed」。

而今次事件揭發，源於該名男生的補習老師在網上發帖，指該名男生平時活潑和百厭，但每次提到培正小學及見到學校的工作紙，就會變得很驚和會發脾氣，及後向家長了解才知悉男生被欺凌，由於看不過眼而公開事件。

涉事男生指曾被同學拍打背部欺凌（周景文攝）

帖文中詳述男生在2017新學年，收到班上一封匿名字條，內容包括恐嚇男生，又預言男生的父母會死，而類似字條一共有5張。另外亦指有同學先後拍打男生背部，其後男生父母表示先後向班主任及訓導主任反映事件，但訓導主任聲稱調查後未找到目擊證人，事件亦證據不足。

男生父母亦就事件向社工求助，但亦沒有處理。

男生展示背部曾受傷的相片。（周景文攝）

此外，帖文亦指訓導主任帶頭叫其他同學疏遠男生。在小息時段找兩名低年級同學跟著男生上廁所，令男生不敢去洗手間，身心飽受困擾，而訓導主任認為男生講大話，又指會叫駐校警長處分男生。《香港01》曾致電及電郵培正小學查詢，仍待回覆。