政府招聘入境事務主任　起薪點最高3.9萬元　（附體能測驗貼士）

入境處今日（22日）起招聘入境事務主任，3月7日截止申請。該職入職薪酬按入職資歷而定，最低34,825元，最高可獲39,310元。投考者均須接受體能測 驗，涵蓋五個項目，體能合格後才可獲初步面試。 若獲聘任，須在入境事務學院接受為期25星期的留宿入職訓練。有資深入境處人員提示，考生可參照網頁的示範短片操練，在面試中表現出對入境處的了解，及良好的語言能力。早前入境處在工作回顧記者會上公布，今年將招聘200名入境事務主任，以填補空缺及配合蓮塘/香園圍新口岸落成。

入境處今日（22日）起招聘入境事務主任，3月7日截止申請。（資料圖片）

入境處早前公布，今年將招聘800人，包括200名入境事務主任及600名入境事務助理員，以填補空缺及配合蓮塘/香園圍新口岸落成。入境事務助理員一職為全年接受申請。至於入境事務主任一職，今日（22日）起接受申請，至3月7日截止。

入職薪酬分別為每月34,825元、37,095元及、39,310元，按入職資歷而定。職責包括偵查偽造證件、執行入境、人事登記、生死及婚姻登記等。須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須在香港以外的地方工作。

入職條件︰持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷；或註冊專上學院在註冊後頒發的文憑、獲認可的副學士學位；或在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績；及符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷考獲所要求的成績。

「蹲撐立」最易錯動作

體能測試有5個項目，包括一分鐘仰臥起坐、一分鐘蹲撐立、40米來回短跑、立定跳遠、800米跑。有資深入境人員表示，考生較難挑戰的項目蹲撐立，由於連串動作複雜，建議考生可參照網頁的示範片段操練，只要動作中有瑕疵，如腳撐後時未能完全伸直、撐直時臀部過高或過低、蹲下以及收腳時大腿及小腿未能緊貼等，不標準的動作，該下數不會被計算在內。

來回跑中常犯羽毛球未過白界

在40米來回跑中，考生常把羽毛球放在白線內或白線上，而非白線外，部份人甚至拋下羽毛球，亦有人在衝刺時會跌下羽毛球，均會影響時間而不達標。講究耐力的800米跑，亦多考生不合格，提醒是要用最快的時間衝線。到面試一關，考生可注重交流，問答中要反應冷靜。