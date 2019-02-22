警隊「二姐」趙慧賢將於4月1日履新申訴專員　郭蔭庶接任副處長

政府今日（22日）宣布委任趙慧賢為新任申訴專員，由4月1日起生效，為期5年。趙慧賢為，為首位出任警務處副處長的女警，服務警隊超過35年屆退休。至於警務處副處長一職，警務處公布，將由警務處高級助理處長郭蔭庶接替，3月4日起生效。郭蔭庶現年53歲，於1990年加入警隊任督察，在其警務生涯中，曾駐守不同刑事偵緝單位，包括重案組、情報組及「O記」等。

警務處高級助理處長郭蔭庶獲委任為警務處副處長。（政府圖片）

政府今日22日）宣布委任趙慧賢為新任申訴專員。（資料圖片）

現任申訴專員劉燕卿的任期於3月31日屆滿。行政署公布，下任申訴專員會由趙慧賢出任，於4月1日履新。趙慧賢服務警隊超過35年，在調查、執行、政策制定和人事管理方面經驗豐富，也具備卓越的領導才能及溝通技巧。作為首位出任警務處副處長的女性，她備受政府內外人士尊重，亦獲得社會各界認同。她於警隊工作多年間成就斐然，充分體現了她的高度專業精神及才幹。

郭蔭庶先後於2007年晉升為高級警司，2011年晉升為總警司，2014年晉升為警務處助理處長，並於2017年晉升為警務處高級助理處長。在警隊的首14年，郭先生曾駐守不同刑事偵緝單位，包括警區重案組、總區情報組和有組織罪案及三合會調查科。

郭蔭庶於2007年至2017年期間，分別擔任警察學院基礎訓練中心主管、中區警區指揮官、港島總區副指揮官、水警總區指揮官、港島總區指揮官，以及助理處長（服務質素）。於2017年出任監管處處長。

行政長官林鄭月娥表示，相信趙慧賢將會是一位獨立和公正的申訴專員，並感謝即將卸任的劉燕卿，其「公正持平的工作得到廣泛認同」。政府早前展開公開招聘遴選新任申訴專員，並成立一個遴選委員會評核候選人及向行政長官提交建議。遴選委員會由周松崗擔任主席，成員為羅范椒芬、葉錫安和行政署長。