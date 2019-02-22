轉換PDF實戰side notes 02：認識「命令列」

本篇會逐步說明在 Windows 平台上使用「命令列」去運行 Python 程式。這裡以版本 3 的 Python (3.7) 作示範。這個示範為了顯示 Python 已經成功安裝，亦是示範如何運行一支自行撰寫的程式。

點選「開始」。

看到剛才安裝的 Python 程式圖示。

鍵盤輸入「cmd」。

顯示「cmd」圖示。

點擊上方「cmd」項目，然後會顯示一個新視窗，內容如此畫面。

「命令列」視窗。

如果未完成安裝 Python ，請參看此篇。若已完成安裝，即可繼續，並檢查是否安裝正確。

在畫面中以鍵盤輸入「python」，然後按鍵盤上的「Enter」鍵。

輸入指令。

畫面會顯示 Python 的「互動模式」，並列出其程式版本的資訊。如看見「Python 3.7.2」等字樣，即表示先前安裝 Python 的運行程式正確。此「互動模式」可以讓讀者直接鍵入 Python 程式碼，並可按鍵盤上的「Enter」鍵立即執行程式命令。

進入 Python 的「互動模式」畫面。

接下來要離開「互動模式」，以鍵盤輸入「exit()」，然後按鍵盤上的「Enter」鍵。即可回到普通的「命令列」。如果沒有需要其他操作，可點擊右上方的「x」關閉「命令列」視窗，回到平常的電腦運作狀態。

回到「命令列」。

行文到此，讀者應已成功完成安裝 Python 3.7 ，成功測試運行 Python ，而且運在正常。

注意事項：

此系列以 Windows 7 中文版 及 Python 3.7.2 於 2019年1月28日至31日期間測試，並力求有關資料於上述期間內準確，惟市面上不同電腦作業系統或會有不相同的執行結果，希望讀者理解。如有任何使用上的困難，請詳細參閱互聯網上其他相關資源，或向其他擁有此項相關專門知識的人士或機構進一步查詢。