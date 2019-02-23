轉換PDF實戰side notes 03：純文字編輯程式

本篇會逐步說明在 Windows 平台上使用「純文字編輯程式」。市面上的作業系統（Operating System, OS），一般都會預載至少一款「純文字編輯程式」。以 Windows 7 為例，「記事本」（Notepad）就是其中一款「純文字編輯程式」。但是「記事本」功能相對簡單，對撰寫 Python 程式的支援有限。

坊間有大量各有特色的「純文字編輯程式」可作撰寫程式用途，例如「Notepad++」、「Sublime Text」、「Atom」、「Brackets」、「Emacs」、「Vim」、「Visual Studio Code」⋯⋯ 等，當中有開源程式，有得則需要付費。撰寫 Python 程式更可考慮採用「Jupyter Notebook」，惟這個比較集中 Python 的支援，亦需另外安裝。

接下來會以一款可供免費使用的程式，由 Microsoft 推出的「Visual Studio Code」作為示範。「Visual Studio Code」支援添加插件功能，亦整合「命令列」功能，使撰寫程式流程更暢順。

「記事本」（Notepad） 程式截圖。

首先，使用瀏覽器前往 https://code.visualstudio.com/download

Microsoft Visual Studio Code 網頁截圖。

點擊「Windows」的下載按鈕，開始下載安裝程式。瀏覽器應該會自動開始下載，並儲存到讀的的電腦硬碟中。

下載「Microsoft Visual Studio Code」安裝程式。

用檔案總管開啟剛下載的檔案，雙點擊它，開始安裝。

用滑鼠雙點擊剛下載的安裝程式。

看到此視窗，請看清發行者一行是 Microsoft Corporation，如字眼無誤，請按「執行」，繼續安裝過程。

仔細查看提示，確認無誤可繼續安裝。

接著會彈出此視窗，點擊「下一步」繼續安裝程序。

點擊「下一步」繼續。

閱讀授權合約，點選「我接受合約」，然後點擊「下一步」繼續。若選不接受合約，則無法繼續安裝。

請詳閱「合約」。

點擊「下一步」繼續安裝程序，一般使用原有設定便可。

點選「下一步」。

點擊「下一步」繼續安裝程序，或按自身需要剔選合適的選項，一般使用原有設定便可。建議剔選「加入 PATH 中」，原因主要是方便使用其他程式編寫時用到的組件。

剔選「加入 PATH 中」

經過一段大約數分鐘的時間（視乎個別電腦配備而異），會出現此視窗畫面，表示安裝 Visual Studio Code 已完成。當中「啟動 Visual Studio Code」是剔選狀態，如果不想立即開啟，可以取消剔選，然後按「完成」關掉此視窗。

安裝完成✌️

開啟 Visual Studio Code ，會看到這個視窗，表示安裝成功。可以開始撰寫程式。

Visual Studio Code 程式界面。

在左上方的選單，點擊「File」，然後點選「New file」，開啟文字編輯的輸入框。會看到選單下方會多出一個標籤頁，上面寫著「Untitled-1」，並且有一個「x」在標籤的右方。標籤下面會有一大個空的位置，在左方有個「1」字，表示文字的行號。

新增檔案。

點擊「1」字的右方，像平時文書處理軟件一樣，以鍵盤輸入「print("Hellow World")」。這是 Python 版本 3 的程式碼。請完整輸入全句，如果有所缺漏，或會便程式執行其間出現問題。

鍵盤輸入一行 Python 程式碼。

記得要把文件儲存，才能繼續下一步。因為 Python 是需要執行已儲存的程式碼文件。點擊左上方選單「File」，然後點擊「Save」作儲存。

儲存檔案。

要注意檔案名稱，這次需要更改檔案名稱方可儲存。

更改檔案名稱。

這裡會以「hello.py」為例，作為檔案名稱。注意，此處的「.py」是必須的。就如其他文件檔案 PDF 、音樂檔案 MP3，就是分別帶有「.pdf」、「.mp3」作為副檔名的後綴。副檔名是有助讀者以至電腦判別該檔案的類型，方便以不同的方式開啟及處理該文件。「.py」就是 Python 的首兩個字母。

輸入檔案名稱「hello.py」。

儲存後，可以看到視窗變成這個畫面。仔細查看可留意到「print」的文字顏色由原來的白色變成了淡黃色；「"Hellow World"」則由原來的白色變成了橙色。這是方便程式撰寫的功能。把 Python 程式語言中，帶有不同意義的詞組換成各種系列的顏色。當程式碼帶有不正確、不符合語法規範，讀者可以容易地察覺到。此功能就是「語法加亮」（Syntax highlighting）。

畫面的右下方，有一個提示方格。這是提示讀者可以安裝額外的附加功能到 Visual Studio Code 。「'Python' extension」是讀者自行決定是否需要。在安裝後，會有更佳的輔助功能，包括更豐富的「語法加亮」、添加「語法檢查」等。

儲存後，編輯範圍內的顯示有所變化。

回到檔案總管的視窗（此處以路徑位置「C:\Downloads」作示範，讀者可選擇自己適當的資料夾存方有關檔案），會看到「hello.py」的文件圖示。

剛儲存的檔案圖示。

行文到此，讀者已經懂得撰寫 Python 版本 3 的程式。撰寫了程式，還需要懂得運行程式，例如以「命令列」方式，去指使電腦執行已撰寫好的程式。

注意事項：

此系列以 Windows 7 中文版 及 Python 3.7.2 於 2019年1月28日至31日期間測試，並力求有關資料於上述期間內準確，惟市面上不同電腦作業系統或會有不相同的執行結果，希望讀者理解。如有任何使用上的困難，請詳細參閱互聯網上其他相關資源，或向其他擁有此項相關專門知識的人士或機構進一步查詢。