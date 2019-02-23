轉換PDF實戰side notes 08：JSON 格式

本篇會簡單地說明符合互聯網標準國際通用的資料交換格式 JSON （JavaScript Object Notation，JavaScript物件表示法）的特色。

一般來說，一項資料通常會有相應的名稱，以及其背後所代表的意義。例如，「陳大文／ 42」這兩項資料，可以是代表「一個名字叫陳大文的人，現年42歲」，但亦可以代表「一間叫陳大文的炸雞店，所欠貸款42萬元」。在此「名字」、「歲數」、「公司代號」、「貸款金額」都可以是資料背後的意義。

在常見的表格中，通常是成對出現。

名字：陳大文

歲數：42

公司代號：陳大文

貸款金額（萬元）：42

而 JSON 格式也有類似的結構格式，就是「鍵」與「值」成一對（key-value pair）。

之所以通用，因為有一個國際互聯網的機構- EMCA，制定了其標準。就像各種語言各有其自身的語法和用法，只要符合標準，不論開發者是使用甚麼程式，或是當中的資料使用何種語言文字，都能準確讀取資料，得出相同的結果。

例子：

{

"name": "陳大文",

"age": 42

}

或是：

{ "name": "陳大文", "age": 42 }

都是符合標準的。



行文到此，讀者已經可掌握使用瀏覽器中「開發人員工具」查看「HTTP 請求」，並找出有用的檔案連結。

注意事項：

此系列以 Windows 7 中文版 及 Python 3.7.2 於 2019年1月28日至31日期間測試，並力求有關資料於上述期間內準確，惟市面上不同電腦作業系統或會有不相同的執行結果，希望讀者理解。如有任何使用上的困難，請詳細參閱互聯網上其他相關資源，或向其他擁有此項相關專門知識的人士或機構進一步查詢。