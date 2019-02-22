元朗17億天價天橋招標　屢涉工程醜聞奧雅納又任工程顧問

早前路政署向立法會申請逾17億元撥款，在元朗建一條高架行人天橋連接朗屏站及教育路。路政署今日（22日）正式為工程招標，包括沿元朗市明渠建造一條長約540米、淨闊6米的有蓋高架行人通道。 路政署指，已聘請奧雅納工程顧問有限公司為負責設計及監督建造工程的顧問公司。翻查資料，奧雅納曾為港珠澳大橋、深圳灣公路大橋、廣深港高鐵香港段等多項大型基建的工程顧問，並曾出現不同程度的施工問題。

政府計劃於元朗區的明渠上興建1條行人天橋，連接西鐵朗屏站至教育路以南，另設6個行人接駁平台，耗資17.85億元。（政府提交立法會文件設計圖片）

元朗天價天橋7月動工 為期50個月

政府去年就連接朗屏站的元朗市高架行人通道向立法會申請17億元撥款。路政署今日正式就天橋招標，預計工程今年7月展開，為期50個月，當中工程包括由朗屏站至教育路以南，沿元朗市明渠建造一條長約540米、淨闊6米的有蓋高架行人通道；在元朗安寧路、青山公路──元朗段和教育路的路旁興建合共六個行人接駁平台，提供樓梯、升降機和自動梯；就道路提供提供環境美化、照明、機電工程等。

路政署指，已聘請奧雅納負責設計及監督有關工程的顧問公司，翻查資料，奧雅納曾為多項大型基建的顧問公司，包括港珠澳大橋、深圳灣公路大橋、廣深港高鐵香港段，惟當中都出現不同問題，例如港珠澳大橋被揭發有大量工程紀錄缺失；深圳灣公路大橋有鋼纜近日疑因蝕鏽而折斷；高鐵則曾因計算錯誤，去年測試時，列車一度發生出軌事故。

另外，奧雅納又曾被揭發挪用政府資料，助新世界入紙元朗橫洲的土地改劃，結果被罰「停賽」3個月。

除了元朗天橋，路政署今日亦就「葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統」招標，預計2019年第二季展開工程，為期約42個月，主要工程包括在工業街興建一座高約40米及設有兩部升降機的升降機塔；在青山公路－葵涌段西面行人路的毗鄰處興建一座高約12米及設有一部升降機的升降機塔；在青山公路－葵涌段東面行人路的毗鄰處興建一座高約40米及設有兩部升降機的升降機塔；以及興建天橋以接接上述升降機及其他地方。路政署指，已聘請科進顧問（亞洲）有限公司為負責設計及監督有關建造工程的顧問公司。