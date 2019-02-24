綠色年宵回收量172公噸　按年增逾6成　張建宗：環保減廢始於行

政務司司長張建宗今(24日)發表網誌，簡介港府回收減廢工作，他提到剛過去的新年，全港15個「綠色年宵」市場回收量增至172公噸，較往年增加超過六成，港府亦與非政府機構合作營運「社區回收網絡」及「綠在區區」項目，支援減廢回收及環保教育，已累計收集超過4,200公噸可回收物，舉辦了逾4,000個環保教育活動。 長遠而言，港府「回收基金」將推出優化措施，助業界提升回收效能，另位於屯門環保園的廢紙回收再造廠，亦將未來3至4年內投入運作，強調港府將全力推動環保、節能、減廢，促市民積極配合。

張建宗指，全港15個「綠色年宵」市場回收量增至172公噸，較往年增加超過六成。(資料圖片)

張建宗今以「一年之計在於春，環保減廢始於行」為題撰網誌，他指，剛過去的農曆新年，環保署、環境運動委員會及食環署合辦的「綠色年宵」，在檔主、市民、環保團體及各部門全力配合之下，「綠色年宵」的回收量顯著增加至172公噸，較往年增加超過六成。逾8萬件收集到的剩餘物資，已經分發或捐贈予有需要團體和人士，物盡其用。至於新春桃花亦可循環再造成園藝用的覆蓋物及堆肥等。

他又提到，政府非常重視回收業發展，於2015年10月推出十億元的「回收基金」，協助業界提高作業能力和效率。截至去年底，「回收基金」已批出215項申請，當中170個項目已經或即將開展，涉及資助金額約1.3億元。他續指，正就「回收基金」運作進行中期檢討，預計今年下半年推出優化措施。

屯門廢紙回收再造設施預計2022/23年投入運作

他指，本港回收物料有逾九成會出口到其他地方循環再造，遂致力培育本地環保再造工業，當中優先發展廢紙回收，政府已在去年12月批出租約，於屯門環保園發展廢紙回收再造設施，預計於2022/23年年初投入運作，年處理量為30萬公噸，約為本地每年回收廢紙量的三分之一。環保園亦是自十多年前本地造紙廠關閉後，本港重新開展的第一家廢紙回收再造廠，初步計劃製造高強瓦通紙及半乾漿等，在本地及境外市場銷售。