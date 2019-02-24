【裕民坊重建】市建局澄清周四未清場　85%僭建商戶已接受賠償

觀塘重建計劃第五區、即裕民坊一帶，僭建構築物營業的商戶，將於周四(28日)遷出。市建局行政總監韋志成指，2月28日的交吉期限，只適用於已接受市建局搬遷方案及簽好搬遷協議的構築物用戶和持牌小販，由於政府仍未屆收地程序，故當日不會「清場」。

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韋志成今日(24日)於網誌撰文，指市建局早前向構築戶提出特別搬遷方案後，涉及116個用戶中，99個（佔85%）已接受方案，當中60個屬於構築物的經營者和3名住客，需要遷離及騰空構築物；其餘用戶主要屬構築物的「持有人」等其他身份，並不涉及搬遷。

政府仍未刊憲收地

他指出，2月28日的交吉期限，只適用於已接受市建局搬遷方案及簽好搬遷協議的構築物用戶和持牌小販。而期限過後，市建局會繼續與未有接受搬遷方案的構築物用戶和持牌小販接觸，跟進他們搬遷事宜。

他解釋，在諮詢觀塘區議會的專責小組後，政府將會就收地建議提交行政長官會同行政會議作審議和決定。獲批准會將收地決定刊憲，在刊憲公告的通知期屆滿後，該土地才正式復歸政府。因此，他強調有關市建局會在限期當天「清場」，實屬誤傳。

違例構築物被佔用人加建閣仔貯貨，多條僭建的工字鐵伸延到毗鄰若干構築物。(市建局圖片)

韋志成又說，市建局在收回構築物的空置管有權後，會安排承建商進入構築物內視察，期間發現經營者在遷離後，遺下大量垃圾，包括廢置的紙皮箱和層架，還有假天花和飾櫃等以易燃材料製成的構件，一旦遇上煙頭等火種，恐怕會釀成火災。因此，承建商在可行情況下，會盡早清理現場雜物和清拆易燃構件，並把構築物圍封，以減低火警風險。

工字鐵僭建閣仔

此外，承建商亦發現部份構築物的搭建結構較複雜，例如在其中一間構築物內，用戶以工字鐵在商店頂部加建閣仔貯貨，這些工字鐵以樓宇原來的結構牆和樓板作支點，並伸延到毗鄰若干仍在經營的構築物，對毗鄰構築物負荷造成額外負擔。

他表示︳承建商評估後，建議待相連構築物的經營者搬離後，才能全面了解整個僭建物的結構及安全狀況和計劃清拆工程。他稱，這已顯示若不盡早騰空及清拆違例構築物，對經營者自身以至途經當區的市民，亦會構成安全風險。