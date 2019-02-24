小予恩腦傷恢復良好　暫無迫切換肝需要　家人：鬆了口氣

患先天性膽管閉塞的兩歲女嬰小予恩，其家人去年底曾公布，有朋友願意捐肝，正待合適時機做手術。 予恩家人今日（24日）再更新予恩的情況，引述醫生指其腦傷恢復良好，沒有迫切換肝需要，因此押後原定於農曆新年後的手術，以免術後治療影響腦部復原。 予恩家人們直言，「鬆了口氣」，又透露予恩的身體目前發育良好。

腦傷恢復良好有大進步空間

小予恩的家人定期在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」更新其情況。今晚7時許發表的最新帖文中，家人透露予恩原定去年12月10日接受換肝手術，後改期至農曆新年後才進行，不過在術前的檢查中，醫生帶來好消息。

家人引述醫生指，術前評估中發現予恩的腦傷恢復良好，有很大進步空間，而膽紅素雖然在1月曾升至293，幸指數其後有大幅回落，亦沒有腹水、出血、肝昏迷等嚴重症狀，醫生指予恩無迫切換肝需要，決定暫時不進行手術，讓她腦部繼續恢復。

帖文續解釋，換肝手術除了高風險，大量麻醉藥、術後的抗排斥藥、類固醇等亦會影響腦部恢復。

家人形容，醫生的決定讓他們鬆了口氣，又透露予恩的最新情況因血小板太低，已暫停針灸兩個月，身體和意識一直進步中，予恩的身高已達90cm，發育良好，在生長圖表的頂端，家人準備讓她吃米糊訓練吞嚥。

小予恩患先天性膽管閉塞，於2017年12月在瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，留院至今。